Taksicilerden İteo Başkanı Aksu Hakkında Suç Duyurusu

İstanbul Taksiciler Birliği, Anadolu Yakası Taksiciler Platformu, Avrupa Yakası Taksi Ulaştırma Platformu temsilcileri, yaptığı açıklamalardan dolayı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında, suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk, Anadolu Yakası Taksiciler Platformu Başkanı Zafer İpek, Avrupa Yakası Taksi Ulaştırma Platformu Başkanvekili Selamettin Uçar ve taksi şoförü Ömer Faruk Gürses, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu aleyhine hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

"Bizler beyefendi taksicileriz"

Suç duyurusunda bulunmalarının ardından adliye önündeki alanda açıklama yapan İrfan Öztürk, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun 15 gün önce adliye önünde yaptığı açıklamaya işaret ederek, "Aksu tarafından, basına, savcılara, hükümete ve diğer kuruluşlara istenmeyen bir şekilde tehditvari konuşmalar yapılmıştır. Bizler, İstanbul Taksiciler Birliği olarak, bu konuşmayı kabul etmiyor ve kınıyoruz." dedi.

"Bizler beyfendi taksicileriz" diyen Öztürk, Aksu'nun konuşmasının taksicilerle ilgisinin olmadığını ve bu nedenle hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Öztürk, esnaf odasının taksicilerin üçte birini temsil ettiğini öne sürerek, Uber ile olan mücadelelerinin devam ettiğini ancak bu açıklamaların kendilerini sıkıntıya soktuğunu, Uber'e de reklam sağladığını sözlerine ekledi.

Anadolu Yakası Taksiciler Platformu Başkanı Zafer İpek ise Uber'i eleştirdi.

Taksici esnafının ekmeğine sahip çıkma çabasının, kamuoyuna adeta bir suçmuş gibi lanse edildiğini savunan İpek, "Bu masum çabamız, tamamen ekmeğimizi, onurumuzu koruma temelindedir. Biz taksici esnafı kesinlikle devletimize, yasalarımıza ve toplumun her türlü değerine sonuna kadar saygılı, sorumlu ve sadığız. Bizi sokağa sadece ve sadece devletimize, milletimize karşı gelişebilecek 15 Temmuz türü kalkışmalar dökebilir. Bunun dışında hiç bir güç ve kudret, biz taksici esnafını sokağa dökemez." diye konuştu.

"Taksiciler dendiği zaman, 'İstanbul beyefendisi' tanımı geliyordu akla"

Avrupa Yakası Taksi Ulaşım Platformu Başkanvekili Selamettin Uçar ise yapılan açıklamalar nedeniyle basın mensupları başta olmak üzere tüm kamuoyundan özür dilediklerini söyledi. Uçar, "Taksiciler' dendiği zaman, 'İstanbul beyefendisi' tanımı geliyordu akla. Ancak ayaklar altına alınmaya başlandık. Bu yüzden buradayız." ifadelerini kullandı.

"Halk arasında korku yaratmak amacıyla tehdit"

Başsavcılığa sunulan suç duyurusu dilekçelerinde, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından yargılanması talep ediliyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Birleşik Taksi Şoförleri Derneği tarafından internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi talebiyle açılan davanın 12 Mart'taki duruşması öncesi, Uber'i protesto eden taksiciler adına Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir açıklama yapmıştı.

Aksu açıklamasında, "Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi, biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.