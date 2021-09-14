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Taksi şoförünün gasp yalanını jandarma ortaya çıkardı

Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Haberler | Güncel
Taksi şoförünün gasp yalanını jandarma ortaya çıkardı

ANTALYA'da taksi şoförü C.A., Konya'ya götürmek üzere anlaştığı 4 kişinin, Isparta'ya geldiğinde 5 bin 500 lirası ve cep telefonunu gasbettiği ihbarında bulundu.

ANTALYA'da taksi şoförü C.A., Konya'ya götürmek üzere anlaştığı 4 kişinin, Isparta'ya geldiğinde 5 bin 500 lirası ve cep telefonunu gasbettiği ihbarında bulundu. JASAT ekiplerinin yol güzergahındaki kameralar üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu taksi şoförünün gasp ihbarının asılsız olduğu ortaya çıkarıldı. Para ve cep telefonu taksidi bulunduğu belirlenen şoför, yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Olay geçen cuma akşamı Isparta'da meydana geldi. Taksi şoförü C.A., Antalya'dan yola çıkıp, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bahtiyar köyü civarına geldiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Taksime müşteri olarak aldığım Konya'ya gitmek istediklerini söyleyen 4 kişi silah zoruyla paramı ve cep telefonumu gasbetti" iddiasında bulundu. 5 bin 500 lirası ve cep telefonunun gasbedildiğini öne süren taksicinin ihbarı sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Özel olarak görevlendirilen jandarmanın dedektifleri olan Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Antalya'dan Isparta'ya kadar taksinin yol güzergahındaki tüm kameraları incelemeye aldı. JASAT timi, yaptığı inceleme sonucu olayın kurgu olduğu ve taksi şoförü C.A.'nın asılsız ihbarda bulunarak, günlük kazancı olan 5 bin 500 lirayı taksinin sahibine vermemek için bu şekilde bir ihbarda bulunduğunu ortaya çıkardı. C.A.'nın gasbedildiğini iddia ettiği para ve cep telefonunun, takside bir yere saklandığı tespit edildi. C.A. gözaltına alınarak hakkında 'suç uydurmak' nedeniyle yasal işlem yapıldı. C.A., savcılığın talimatı ile serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Son Dakika Haberleri
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