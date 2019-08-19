Taklit Van Gogh tablosu sahibine iade edildi

19.08.2019 16:07

TOKAT'ta, 2015 yılında düzenlenen operasyonda ele geçirilen tablonun, ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 'Yetim Adamlar' serisi arasında yer alan eserin taklidi olduğu anlaşıldı. Anayasa Mahkemesi'nin sahte tabloya devletin el koyamayacağı kararı vermesi üzerine tablo, sahibi Cengiz Turgut'a iade edilmek üzere Tokat Müzesi'nde avukatı Adem Sansar'a teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2015 yılında ünlü ressam Vincent Van Gogh'un 'Yetim Adamlar' tablo serisi arasında yer alan 37 eserden birisi olduğu tahmin edilen eserin internet üzerinden satışa çıkardığı bilgisine ulaşınca operasyon düzenledi. Ekipler, İstanbul'dan Tokat'a gelen iki kişinin tarihi eser niteliği taşıyan tabloları pazarlayacağı bilgisinin alınması üzerine TOKİ Köprüsü civarında durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada 44x64 santim ebatlarında kahve renkli arka yüzünde üzerinde arma ve Mexico P997168 ibareleri, ön yüzünde metal plaka üzerinde Vincent Van Gogh Amsterdam 1882 ibareleri bulunan bir çerçeve, üzerinde yağlı boya yaşlı adam resmi yer alan arka kısmında Vincent Van Gogh 1882 Orphan Men Standing ibareleri yazan kaşe ve farklı ebatlarda sekiz mühür bulunan tablo ele geçirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca soruşturma kapsamında tablonun görselleri incelenmek üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne gönderildi. Tablonun stil, teknik ve ikonografi incelemesinde sahte olduğu anlaşıldı. Tokat Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilirken, sahte tablonun piyasada dolaşmaması için tablo mahkeme kararıyla Tokat Müzesi'ne kaldırıldı.

Tokat Müzesi'nde depoda saklanan taklit tablonun kendisine teslim edilmesi için Cengiz Turgut avukatı Adem Sansar aracılığıyla, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi ise tablonun 'dolandırıcılık gibi suçlarda' kullanılmasını önlemek için müzede alıkonulmasının mülkiyet hakkının ihlali olduğuna karar verdi. Kararın ardından tablonun sahibi Cengiz Turgut'un avukatı Adem Sansar, bugün Tokat Müzesi'ne giderek tabloyu yetkililerden teslim aldı. Sansar'ın tabloyu İstanbul'da yaşayan Cengiz Turgut'a ileteceği öğrenildi.



Kaynak: DHA