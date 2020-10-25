Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

25.10.2020 20:55 | Son Güncelleme: 25.10.2020 20:59
Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla attı.

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla attı. Yaralı sürücü Emit Çelik (19) hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl'e giden Emir Çelik yönetimindeki 16 AHG 729 plakalı hafif ticari araç iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan araç akla atarak, yol kenarında yan yatarak durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bölgeden geçen itfaiye ekipleri Çelik'i araç içinden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Emir Çelik, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.


Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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