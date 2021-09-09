Takım arkadaşları tarafından eleştirilen MasterChef Azize sert çıkıştı: Ben bunlara dalarım
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Takım arkadaşları tarafından eleştirilen MasterChef Azize sert çıkıştı: Ben bunlara dalarım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Sokak lezzetlerinin yapıldığı gecede en iyi yemekleri yaparak dokunulmazlığı kazanan mavi takım yarışmacıları oldu. Kırmızı takımın eleme potasında ise gergin anlar yaşandı. Sinirlerine hakim olmayan Azize, "Ben bunlara dalarım" diyerek takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları şeflerin isteği doğrultusunda sokak yemeklerini yaptı.

DOKUNULMAZLIK MAVİ TAKIMIN OLDU

Menüde ise balık ekmek, ıslak hamburger, goralı, kumpir, nohut dürüm, bici bici, halka tatlısı yer aldı. Bu yemekleri yapması için takımlara yetmiş dakika süre verildi. Süre sonunda tadım yaparak oy birliği ile karar veren şefler, 4-3'lük skorla mavi takımın kazandığını açıkladı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ BELLİ OLDU

MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları bu sefer de bireysel dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. Danilo Zanna'nın imza tabağını yapan yarışmacılardan dokunulmazlığı kazanan isim Hamza oldu.

Takım arkadaşları tarafından eleştirilen MasterChef Azize sert çıkıştı: Ben bunlara dalarım

"BEN BUNLARA DALARIM"

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hamza, ilk eleme adayı olarak Azize'yi gösterdi. Eleme adaylarının belirlendiği oylamada ise gergin anlar yaşandı. Takım arkadaşlarının kendisine karşı olan suçlayıcı tavrından rahatsız olan Azize, rakip takımın yarışmacılarına dönerek "Ben bunlara dalarım. Bundan sonra her şey de yiyecekleri kişi benim" dedi.

Takım arkadaşları tarafından eleştirilen MasterChef Azize sert çıkıştı: Ben bunlara dalarım

ELEME ADAYLARI SEÇİLDİ

Altı yarışmacı arasında yapılan oylama sonucunda Dilara 4, Safanur 5 kez isimleri yazıldı. Son olarak Hamza'nın vereceği oylar ile haftanın ikinci eleme adayı Safanur oldu.

Takım arkadaşları tarafından eleştirilen MasterChef Azize sert çıkıştı: Ben bunlara dalarım
Takım arkadaşları tarafından eleştirilen MasterChef Azize sert çıkıştı: Ben bunlara dalarım
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Takım arkadaşları tarafından eleştirilen MasterChef Azize sert çıkıştı: Ben bunlara dalarım - Haberler Magazin
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