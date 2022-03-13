Tahliye edilen 295 Ahıska Türkü: "Erdoğan iyi ki Müslümanların başında, Allah hiçbir zaman Müslümanların başından eksik etmesin"

ERZİNCAN (İHA) - Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen 295 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getirildi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi dolu sözler söyledi.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilen 295 Ahıska Türkü, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı. Üç otobüs halinde gelen grubu, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu karşıladı. Sınır kapısında işlemleri tamamlanan Ahıska Türklerine yemek ikram edildi. Grup, ardından otobüslerle Erzincan'a hareket etti.

"Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun"

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkü Telli Merali, "Ukrayna'dan geldik, eşim, kardeşlerim ve çocukları kaldı izin vermediler. Türkiye bize yardım etti buraya kadar geldik. Erdoğan iyi ki Müslümanların başında, Allah hiçbir zaman Müslümanların başından Erdoğan'ı eksik etmesin" dedi. Bir başka Ahıska Türkü vatandaş da, "Allah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Trenle ardından da otobüsle Türkiye'ye kadar geldik" dedi.

"Büyük Türkiye'miz bir kez daha soydaşlara sahip çıktı"

Erzincan'da yaşadığını belirten ve Kapıkule Sınır Kapısı'na gelerek Ahıska Türklerini karşılayan, onları Erzincan'a getiren Gülmira Elisa Gilben, "Savaştan kurtulan kardeşlerimizi gümrükte karşıladık. Büyük Türkiye'miz bir kez daha soydaşlara sahip çıktı. Hüzün ve sevinç bir arada yaşanıyor. İnsanlarımızın güvenli yerde olduklarını görmek mutluluk verici" dedi.

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkü Rabia Ahmet ise, "Ukrayna'da bombaların altında korkuyorduk. Allah Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. İnşallah kalanlar da bombalardan kurtulur" açıklamasında bulundu.

"Kendi yurtlarına geldiler"

Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, "Ahıska Türkü soydaşlarımız yurdumuza, kendi yurtlarına geldiler. Biz de şimdi kendilerini karşıladık. Yemek ikram ettikten sonra Erzincan'a gidecekler" dedi. - EDİRNE