Tahir Elçi kimdir? Nerelidir, kaç yaşında ve neden vefat etmiştir, mesleği nedir?
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Tahir Elçi kimdir? Nerelidir, kaç yaşında ve neden vefat etmiştir, mesleği nedir?

19.01.2021 08:56 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:10
Tahir Elçi kimdir? Nerelidir, kaç yaşında ve neden vefat etmiştir, mesleği nedir?

1966 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğan Türk Hukukçu Tahir Elçi kimdir? Nerelidir, kaç yaşında ve neden vefat etmiştir, mesleği nedir? Tahir Elçi hayatı ve biyografisi nedir?

1966 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğan Türk Hukukçu Tahir Elçi kimdir? Nerelidir, kaç yaşında ve neden vefat etmiştir, mesleği nedir? Tahir Elçi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TAHİR ELÇİ KİMDİR?

Tahir Elçi (1966, Cizre - 28 Kasım 2015, Sur), asıllı Türk hukukçu, aktivist. Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğinde Diyarbakır Baro Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.

YAŞAMI

1966 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Cizre'de tamamladı. Elçi, 1991 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1992 yılından itibaren Diyarbakır'da serbest avukatlık yapan Elçi, 1998-2006 arasında Diyarbakır Barosu'nda yönetici olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında Almanya'da bulunan Avrupa Hukuku Akademisi'nde uluslararası ceza hukuku ve ceza yargılaması eğitimi görmüş, birçok ulusal ve uluslararası konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. Ayrıca 1998 yılından bu yana staj eğitimi ve meslek içi eğitimlerde ceza ve insan hakları hukuku alanında seminerler vermiştir.

Kasım 2012'de Diyarbakır Barosu Başkanı seçilen Elçi, 2014 yılı olağan genel kurulunda yeniden Baro Başkanlığına seçildi. Aynı zamanda İnsan Hakları Derneği üyesi olan Tahir Elçi, ayrıca Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Kurucular Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmekteydi.

VEFATI

Tahir Elçi , 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Hendek operasyonları sırasında zarar gören Dört Ayaklı Minare önünde yaptığı basın açıklaması sırasında, açıklamanın yapıldığı Yenikapı sokakta çatışma çıkmıştır. Çatışmalar sırasında açılan ateş sonucu başına isabet eden bir kurşun sebebiyle yaşamını yitirmiştir. Tahir Elçi'nin ölümüne yol açan kurşunun hangi silahtan çıktığı ve kim tarafından ateşlenmiş olabileceğine dair rapor hazırlayan İngiltere merkezli Forensic Architecture kuruluşu, Elçi'nin üç polisten birinin silahından çıkan kurşunla öldürüldüğünü, cinayet kurşununun üç polisten birinin silahından ateşlendiği tespit edilmiştir. Ölümü dünya basınında geniş yer bulan Elçi'nin yaşamını yitirmesinden sonra birçok şehirde protesto gösterileri olmuş, bu gösterilerde zaman zaman polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştır.

ÖZEL HAYATI

Türkan Elçi ile evli olan Tahir Elçi, Nazenin ve Arin adlı iki çocuk sahibiydi.

ÖDÜLLER

Sosyal Demokrasi Vakfı İnsan Hakları Demokrasi Barış ve Dayanışma Ödülü (2015)

Hrant Dink Vakfı Uluslararası Hrant Dink Ödülü (2016)

Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü (2016)

Avrupa Barolar Konseyi (CCBE) İnsan Hakları Ödülü (2016)

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Ayşe Nur Zarakolu Düşünce Özgürlüğü Ödülü (2016)

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