Tahinli pide tarifi nasıl yapılır? Tahinli pide yapılışı| Tahinli pide nerenin?

Sevilen lezzetler arasında yer alan tahinli pide nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? Bu leziz tarif için merak edilenler haberimizde. Sofralarınızı ve ağzınızı tatlandıracak lezzet, tahinli pide tarifi, tahinli pide nerenin?

Yöresel tatlarımızın başında gelen ve herkes tarafından beğenilerek tüketilen tahinli pidenin nasıl yapıldığı ve gerekli malzemeleri herkes tarafından merak ediliyor. Ramazan sofralarınızı tatlandıracak bu lezzetli tarifi sizlerle paylaşıyoruz. Afiyet olsun! Tahinli pide tarifi nasıl yapılır? Tahinli pide yapılışı| Tahinli pide nerenin?

TAHİNLİ PİDE TARİFİ MALZEMELERİ

Pide Hamuru için:

1,5 su bardağı un

1/2 su bardağı içme suyu

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1/2 paket instant maya

Tahin dolgulu içi için

Pide başına 5 çorba kaşığı tahin

Pide başına 4 çorba kaşığı toz şeker

TAHİNLİ PİDE YAPILIŞI

Hamur kabında tüm kuru malzemeleri karıştıralım ve su ekleyelim.

Tahta kaşıkla iyice karıştırdıktan sonra yumuşak bir hamur elde edecek şekilde karıştıralım.

Ellerimizi iyice unladıktan sonra yumruklarınızla kaptaki hamura bastıralım ve hamuru ters çevirelim.

Bu işlemi 10 kere tekrarlayalım.

Kabın üzerini nemli bir bezle örtelim ve hamuru sıcak bir ortamda kabarması için bırakalım.

Hamur 2 veya 3 katı kadar kabardığı zaman hazır demektir.

Mayalanmış hamura bastırarak havasını alalım ve 3 eşit parçaya keselim.

Hamur elinize hafifçe yapışıyorsa kıvamı güzeldir. Yumuşak bir hamur elde edecek şekilde yapalım.

Tezgahı unladıktan sonra üzerine bir hamur topunu koyalım.

Merdaneyle 2 mm. inceliğinde genişçe bir daire şeklinde hamuru açalım.

Hamurun yüzeyine 3 kaşık tahin döktükten sonra bir kaşığın tersiyle tahini bütün yüzeye yayalım.

Tahinin üzerine 2 çorba kaşığı toz şekeri de eşit olarak serpiştirelim.

Tahin sürülmüş bu hamuru rulo yapıp yuvarlayalım.

Şerit şeklinde bir hamur olacak.

Parmaklarınızı unlayıp bu şeridi yoğurun ve tahini hamura iyice yedirelim.

Bu işlemi yaparken hamur yine şerit şeklinde kalmasına özen gösteriyoruz

Şeridi sarmal şeklinde dolayın ve sonra enlemesine yuvarlayarak yine elinizle uzun bir rulo haline getirelim.

Sonra tekrar sarmal bir şekilde saralım.

Merdaneyle, hamuru her seferinde sağa doğru çeyrek miktarında döndürelim.

Pizza hamuruna benzer yarım santim kalınlığında yuvarlak bir hamur açalım.

İçine yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirelim.

Hamurun üzerine 2 kaşık tahin döküp her tarafına yayın.

Tahinin üzerine de her yere eşit miktarda 2 çorba kaşığı şeker serpiştirelim.

Önceden en yüksek dereceye ısıttığınız fırına koyalım.

Pideyi fırınınızın maksimum ısısına göre değişir 6 - 10 dakika arasında pişmesi gerekir.

TAHİNLİ PİDE NERENİN?

Tahinli pide, genellikle Kayseri'nin Develi ilçesine has bir pide türüdür. Ayrıca, Kayseri şehir merkezinde de yapılır.