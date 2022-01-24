TAHAP'tan arıcılığın gelişmesi için Tarım Kanunu'nda değişiklik talebi

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, bu yıl arı ve arıcı merkezli tarım reformunun yapılarak Tarım Kanunu'nun yeniden değişmesi için çalışacaklarını bildirdi.

Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, bu yıl arı ve arıcı merkezli tarım reformunun yapılarak Tarım Kanunu'nun yeniden değişmesi için çalışacaklarını bildirdi.

Sarıoğlu, TAHAP'ın çalışmaları ve 2022 yılı projeleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de geçen yıl yaşanan bölgesel kuraklıklardan dolayı arıcılığın ve tarımın etkilendiğini ancak yaygara koparıldığı kadar kötü olmadığını vurgulayan Sarıoğlu, bunun biraz da art niyetli kullanıldığını söyledi.

TAHAP olarak Türkiye genelinde üyelerin tamamına, zamsız besleme şekerini Türkşeker'den temin ederek KDV dahil 212 lira, artı nakliyeyle karsız dağıttıklarını anlatan Sarıoğlu, "'Un çuvalı 450-500 lira, ekmek şu, millet aç' yaygaralarına karşı yaklaşık 20 gündür tüm Türkiye genelinde, özellikle köylerimiz de dahil olmak üzere yine Türkşeker kalitesiyle 245 artı nakliye olmak üzere 255 liraya birinci sınıf ekmeklik unu dağıtıyoruz." dedi.

"Üre gübreyi 420 liraya vereceğiz"

Sarıoğlu, Türkiye'de tarımın en önemli problemlerinden biri olan gübreyle ilgili de çalışma yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse limandan nakliye dahil şu an piyasa şartlarında 700 ila 800 lira olan 50 kilogramlık üre gübreyi Türkiye'de üreten yüreklere nakliye dahil 420 liraya, yani yarı yarıya vereceğiz. Konteynerle ilgili bir mesele var, çözersek 350 liraya üreten yüreklere teslim edeceğiz. Çünkü biz bu konuda 'Üretin dağlar kadar arkanızda biz varız.' diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetine güveniyoruz, inanıyoruz ve kesinlikle de yanındayız."

Döviz nedeniyle gübre ve gıda fiyatlarında fırsatçılık yapanları da eleştiren Sarıoğlu, Türk milletinin, kuraklık ve dünya ekonomisindeki sıkıntılara rağmen böyle dönemleri birlik ve beraberlikle aşacak güçte olduğunu vurguladı.

"Köy merkezli projelere destek verilmesi için çalışacağız"

Sarıoğlu, 2022 yılı projelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle 2022 yılında planımız, arı ve arıcı merkezli Türkiye'de tarımın kitabının yeniden yazılması. Arı ve arıcı merkezli, ülkemizde Tarım Kanunu'nun değişmesiyle ilgili çalışma yürütüyoruz. Buna geçen sene başladık ama kesinlikle 2022'de bu değişikliğin yapılmasını ısrarla talep ediyoruz ve yapılacağına da inanıyoruz. Çünkü ülkemiz için bu ihtiyaçtır."

Sarıoğlu, çiftçinin ve üreticinin kimyasal yerine solucan ve diğer hayvansal gübrelere yönlendirilmesi için çalışma yapılması gerektiğini ifade ederek, "Köy merkezli projelere destek veriyoruz. Köylerin boşalması, üretimin bitmesi demek. 2022 yılında arı ve arıcı merkezli tarım reformunun yapılarak Tarım Kanunu'nun yeniden değişmesi, köy merkezli projelere destek verilmesi için çalışacağız. Bunların tek merkezde toplanıp gerçek ihtiyaç sahibi ve gerçekten bu işi yapan kişilere verilmesi konusunda da ısrarcıyız." diye konuştu.