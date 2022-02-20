TAHAP Şanlıurfa İl Temsilciliği açıldı

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu (TAHAP) Şanlıurfa İl Temsilciliği, Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu'nun katılımıyla açıldı.

TAHAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Temsilciliği'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, federasyonlarının Türkiye'nin 81 ilinde 650 ilçe ve beldede 1087 aktif dernek, dört farklı isim ve tüzük ile yoluna devam ettiğini vurguladı.

Federasyonlarıyla ilgili iddialara Şanlıurfa'da cevap vermek istediğini ifade eden Sarıoğlu, "Hükümetimiz ayırım yapmadan çiftçimize verdiği desteği hazmedemeyen CHP zihniyeti, yalan ve iftiralarla TAHAP'ı karalamaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi karış karış gezerek üreticilerin sesini dinlediklerini belirten Sarıoğlu, "Türkiye geneli arıcı, hayvancı ve tarımcı üyelerimizin bütün dertlerini dert edindik ülkemizin her ilini her ilçesini karış karış gezerek üyelerimizin sorunlarını yerinde tespit edip hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduk, 126 yaylayı konar göçer hayvancılarımıza açtırdık ve üretimin artmasına katkıda bulduk." dedi.

Her zaman çiftçinin, üreticinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydeden Sarıoğlu, talepleriyle yayınlanan tarımsal kararnameler sayesinde çiftçilerin Kovid-19 salgını sürecinde sorunsuz bir şekilde üretime devam ettiklerini belirtti.

Milli bir oluşum olduklarını ifade eden Sarıoğlu, "Her üyemiz vatan aşkı ile yanıp tutuşuyor, biz devletimizin milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanında olacağız. Temin ettiğimiz şeker, un ile çiftçilerimizi ve bal üreticilerini sevindiriyoruz. Türkiye geneli üyelerimize, piyasa değeri 450-500 lira arası olan unu 245 liradan dağıttık ve dağıtmaya devam edeceğiz, piyasa değeri 500 lira olan 50 kilogramlık toz şekeri üyelerimize 260 liradan verdik." diye konuştu.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un da katıldığı açılışta, TAHAP Şanlıurfa İl Temsilcisi Salih Soydaş oldu.