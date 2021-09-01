Tacikistan'daki serbest ekonomik bölgelerin tanıtım toplantısı

Tacikistan Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov, Tacikistan'daki serbest ekonomik bölgelerin, ülkenin bağımsızlığı döneminde çok geliştiğini belirterek, "Serbest ekonomik bölgeler, ülkenin finansal ve ekonomik olarak gelişmesini destekliyor.

Tacikistan Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov, Tacikistan'daki serbest ekonomik bölgelerin, ülkenin bağımsızlığı döneminde çok geliştiğini belirterek, "Serbest ekonomik bölgeler, ülkenin finansal ve ekonomik olarak gelişmesini destekliyor." dedi.

Gulov, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nca (DEİK) çevrim içi düzenlenen Tacikistan'daki serbest ekonomik bölgelerin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, toplantıda Tacikistan serbest ekonomik bölgelerine yapılabilecek yatırım imkanlarının ele alınacağını bildirdi.

Serbest ekonomik bölgelerin iş altyapısında önemli bir rol oynağını ifade eden Gulov, "Tacikistan'daki serbest ekonomik bölgeler, ülkenin bağımsızlığı döneminde çok gelişti. Serbest ekonomik bölgeler, ülkenin finansal ve ekonomik olarak gelişmesini destekliyor." diye konuştu.

Gulov, Tacikistan'ın birçok ekonomik imkanının serbest ekonomik bölgelerde sunulduğunu bildirdi.

Özellikle Orta Asya'da olan gelişmeler ışığında ikili ekonomik platformların oluşturulmasının daha da önem kazandığını vurgulayan Gulov, Tacikistan'da serbest ekonomik bölgelerin yer aldığı noktaların stratejik olarak önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Gulov, Türkiye ile serbest ekonomik bölgelere ilişkin iş birliği yapılmasının iki tarafa da faydalar sağlayacağını kaydetti.

"Tacikistan, çok önem arz eden ülke konumuna gelmiştir"

DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu da serbest bölgelerin özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarını destekleyici role sahip olduğunu belirterek, "Tacikistan; çevre ülkeler ile birlikte ihracata yönelik kalkınma stratejisini benimsemiş iken, serbest ekonomik bölge uygulamasından ülkeye daha fazla Türk yatırımcı çekerek önemli yararlar sağlayabilir." dedi.

Saatçioğlu, hem Tacikistan'ın 2030 Kalkınma Strateji planlaması hem de Tacikistan'ın demir yolu ile Orta Asya, Avrasya'yı birbirine bağlamasının ve kara yolu yük taşımacılığında da Türkiye ile stratejik bir bağa sahip olmasının, serbest ekonomik bölgelerdeki Türk firmalarının yatırım yapması açısından çok önem arz ettiğini vurguladı.

Tacikistan'ın ithalata dayalı olması, yatırım teşviki, pazardaki yatırım açlığı, yatırımların devlet garantisi altında olması, ucuz iş gücü, stabil ülke olması, Türk imajı, kültürel bağ gibi faktörlerin de serbest ekonomik bölgelerde Türk yatırımcısının önemli ve ayrıcalıklı bir konuma erişebileceğini gösterdiğini kaydeden Saatçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tacikistan, Asya ülkelerine en kısa ve güvenilir şekilde erişim imkanı, gelişmiş enerji arzı, gelişmiş kara yolu ile Çin pazarına erişim imkanı sebebiyle çok önem arz eden ülke konumuna gelmiştir. Bir Kuşak Bir Yol projesi gibi Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bu proje Türkiye'nin, özellikle lojistik olarak Tacikistan üzerinden Orta Asya ülkeleri ile geliştireceği ticari iş birliği ile ekonomik olarak uluslararası sistemde daha da fazla yer almasına vesile olacaktır. Çin, Orta Asya, Orta Doğu, Türkiye ile mal ve hizmet geçişinde transit ülke olan Tacikistan, 3,6 milyarlık nüfusa erişim imkanı kılmaktadır.

Bununla birlikte Central Asia Regional Cooperation adı altındaki Orta Asya ülkelerinin oluşturduğu örgüt kapsamında, Asia Development Bank'ın finanse ettiği bu projede Tacikistan 6 koridorun ilk 4'ünde ana hattın merkezinde olması sebebiyle lojistik olarak merkezi bir öneme sahiptir. Bununla birlikte bölgenin 10 yıllık gelecek dönemindeki gelişmesinde aktif rol alabilecek yapıdadır. Ayrıca, önümüzdeki dönemde Afganistan'ın ekonomik olarak kalkınması sürecinde Türk özel sektörünün know-how transferi ve yatırımı Tacikistan üzerinden Afganistan'a gerçekleştirme fırsatı özellikle bölgenin de kalkınmasına öncülük edecek öneme sahiptir."

Saatçioğlu, serbest ekonomik bölgede veya endüstriyel park benzeri bir yapının Tacikistan'da Türk özel sektörü marifetiyle kurulması halinde IT sektörü, lojistik, bilgi güvenliği, altyapı projeleri, Türk makine sanayi, finans sistemleri, savunma sanayi alanlarının özellikle Afganistan'ın gelecek 3 yıllık döneminde ekonomik olarak kalkınmasına öncülük etmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Özellikle gıda endüstrisi, hafif sanayi, ilaç sanayi, pamuk ve alüminyum işleme alanlarının serbest ekonomik bölgelerde Türk yatırımcılar için fırsat sektörler olduğuna işaret eden Saatçioğlu, "Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan arasında yer alan Tacikistan, otomotiv kümelenmesi ve üretimi ile birlikte bölgenin de kalkınmasına öncülük edebilecek bir lojistik üs olma potansiyeli ile birlikte üretim üssü haline de gelebilecek konumdadır. Tacikistan'da üretim zincir kanalı oluşturulması ve yerli araç üretimi konusunda Türk özel sektörünün marifetiyle know-how transferi ve yatırımı gerçekleştirilebilir. Çünkü Afganistan, Kırgızistan, Türkmenistan'da herhangi bir yerli araç üreticisinin olmaması nedeniyle Türk otomotiv sektörünün deneyiminin katma değer sağlayacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Tacikistan'da bazı serbest ekonomik bölgelerdeki yatırım imkanlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt