Tacikistan'da AB-Orta Asya Dışişleri Bakanları 17. Toplantısı yapıldı

Orta Asya Dışişleri Bakanları 17. Toplantısı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlendi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Ha?ıyev ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell katıldı.

Toplantıda Avrupa Birliği ile Orta Asya arasındaki ilişkiler, güncel meseleler, ortak güvenlik, bölgesel iş birliğinin genişletilmesi ve Afganistan'daki durumla ilgili konular ele alındı.

Orta Asya ülkeleri ve Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin daha verimli hale getirilmesinin değerlendirildiği toplantıda, Orta Asya ve AB arasında siyasi, ticari, ekonomik, çevre, iklim değişikliği, su ve enerji konularında iş birliğinin durumu, güvenlik, terör ve aşırıcılıkla mücadele meseleleri tartışıldı.

Toplantıda Afganistan'daki durumu detaylı olarak ele alan taraflar, bölge ülkeleri ile Afganistan arasındaki sınırların korunması da dahil Afganistan konusunda ortak hareket etme konularını gözden geçirdi.

???????Toplantı sonunda ortak bildiri kabul edildi.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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