15 Temmuz Şehitlerine Hakaretten Yargılanan Itır Esen Beraat Etti

Twitter'daki paylaşımında 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan güzellik kraliçesi Itır Esen'in beraatına karar verildi.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Esen ile avukatı katıldı.

"AMACIM BİRİLERİNİ GÜCENDİRMEK DEĞİLDİ"

Duruşmada, kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Esen, dava konusu internet paylaşımının şahsına ait Twitter hesabından yapıldığını belirterek, "Amacım kimseyi aşağılamak ya da birilerini gücendirmek değildi. Suçsuzum, beraatımı talep ederim." dedi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLARAK DEĞERLENDİRİLSİN"

Sanık Esen'in avukatı Vildan Yirmibeşoğlu da müvekkilinin paylaşımında aşağılama olarak değerlendirilebilecek kelimeler bulunmadığını savunarak, "Müvekkilim toplumsal açıdan duyarlı olunan bir konuda toplumun örf, adet ve geleneklerini kısmen de olsa göz ardı edecek bir paylaşımda bulunmuş ise de bunun düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Yaptığı paylaşım, yeni neslin ve arkadaş ortamının kendi üslubuyla yaptığı bir fikir beyanı ve kutlama mesajıdır. Bu eleştirilebilir, kınanabilir ancak bu yapılan paylaşımın suç teşkil ettiği anlamına gelmez." diye konuştu.

"ÖZÜR DİLERİM"

Son sözü sorulan sanık Esen, "Yanlış anlaşıldığım için çok özür dilerim. Paylaşımımın bu şekilde anlaşılacağını düşünsem, bu şekilde paylaşımda bulunmazdım. Amacım halkın sosyal bir kesimini aşağılamak değildi." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık Esen'in üzerine atılı "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

TACI GERİ ALINMIŞTI

"Miss Turkey 2017" adlı güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, Twitter'da paylaştığı bir mesajla gündeme gelmişti. Bu mesajında 15 Temmuz şehit ve gazilerine hakaret ettiği ileri sürülen Esen'in birincilik tacı, Miss Turkey organizasyon yetkilileri tarafından geri alınmıştı.

Esen'in Twitter'daki paylaşımı nedeniyle 3 vatandaşın yaptığı şikayet üzerine, hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianamede Esen'in "halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.