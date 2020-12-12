Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu

12.12.2020 21:21 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:38

Türkiye'de koronavirüs tablosu her geçen gün ağırlaşıyor. 12 Aralık'a ait günlük koronavirüs tablosu ile birlikte vaka sayısı 29 bin 136 olarak açıklandı. Bu sayı ile Türkiye, günlük vaka sayısında dünyada 2. sırada yer aldı.

Türkiye'de art arda gelen tedbirlerle birlikte vaka sayısı bir nebze olsun düşse de dünyadaki sıralamamız tedirgin etti.

Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayımladığı koronavirüs tablosuna göre 29 bin 136 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan bu verinin ardından Türkiye, dünya sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 72.1

Açıklanan verilere göre son 24 saatte 222 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken toplam can kaybı da 16 bin 199'a yükseldi. Türkiye'de toplam hasta sayısı 1 milyon 809 bin 809 olurken, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 72.1 oldu.

Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu

ABD İLK SIRADA YER ALIYOR

Dünyada bir günde en çok vaka görülen ülke ise ABD oldu. Worldometers'ın verilere göre ülkede bugün 51 bin 589 yeni vaka tespit edildi.

Dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye'den sonra en çok vaka görülen ülke ise Rusya. Ülkede bugün 28 bin 137 yeni vaka tespit edildi. Rusya'yı sırasıyla Hindistan ve İngiltere takip etti.

Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu

TOPLAM VAKA SAYISI 71 MİLYONU GEÇTİ

Dünyada küresel vaka sayısı da 71 milyonu aştı. Virüs nedeniyle şimdiye kadar 1 milyon 607 bin 384 kişi hayatını kaybederken 50 milyon 313 bin 43 kişi de iyileşti.

Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Ruhsar Pekcan Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Yıldız Tilbe Haluk Bilginer
Spor Falcao Erol Bulut Adem Ljajic Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İran Taciz Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 21:38:37. #1.14#
title