Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?

20.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:23

Taahhüt kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Taahhüt TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, taahhüt nasıl yazılır? Taahhüt mü, tahüt mi? TDK'ya göre taahhüt kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TAAHHÜT NASIL YAZILIR? TAHHÜT MÜ, TAAHÜT MÜ?

Tahüt: Yanlış

Taahhüt: Doğru

TDK'YA GÖRE TAAHHÜT NE DEMEK?

Taahhüt, -dü:

isim, Arapça ta?ahhud

Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme:

"Taahhüt işini ortağıma havale ettim." - Aka Gündüz