Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "taahhüt". Peki, taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü yazılır? Taahhüt ne demek?
Taahhüt kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Taahhüt TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, taahhüt nasıl yazılır? Taahhüt mü, tahüt mi? TDK'ya göre taahhüt kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TAAHHÜT NASIL YAZILIR? TAHHÜT MÜ, TAAHÜT MÜ?
Tahüt: Yanlış
Taahhüt: Doğru
TDK'YA GÖRE TAAHHÜT NE DEMEK?
Taahhüt, -dü:
isim, Arapça ta?ahhud
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme:
"Taahhüt işini ortağıma havale ettim." - Aka Gündüz