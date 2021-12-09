T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DUYURU

KIRKLARELİ (Habermetre) - T. C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI DUYURU Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karadere, Armağan, Çukurpınar, Üsküp Köyleri Mevkii'nde Türkiye Elektrik İletim A. Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "154 kV 1272 MCM YENİ RES TM- ZELİHA RES TM Elektirik İletim Hattı (EİH)" projesinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu Proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için "Halkın Katılımı Toplantısı" yapılacaktır. Halkımıza Saygı ile Duyurulur. Toplantı Yeri : Armağan Köyü Muhtarlığı, Millet Kıraathanesi Toplantı Yerinin Adresi : Armağan Köyü/Merkez/ KIRKLARELİ Toplantı Tarihi : 14. 12. 2021 Toplantı Saati : 11: 00 Proje Sahibi : Türkiye Elektrik İletim A. Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Tel : 0 312 203 86 11 Faks : 0 312 203 87 17 ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş: Ulus Mühendislik Çevre Danışmanlık Eğitim İş Sağ. ve Güv. Ltd. Şti. Tel : 0 216 305 62 32 Faks : 0 216 305 62 33

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