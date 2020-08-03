Sylvie Meis kimdir? Sylvie Meis mesleği ne, kaç yaşında, nereli? Özel hayatıyla gündeme gelen Sylvie Meis, sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor. Peki, Sylvie Meis mesleği ne, kaç yaşında, nereli? Sylvie Meis kimdir?

Bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile evliliğini 2013 yılında noktalayan sunucu Sylvie Meis, bugünlerde Niclas Castello ile ilişkisi ile gündeme geliyor. Peki, Sylvie Meis kimdir? Sylvie Meis mesleği ne, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

SYLVİE MEİS KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Nisan 1978

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: Breda, Hollanda

Boy: 1,58 m

Sylvie Françoise Meis, 13 Nisan 1978 doğumlu) Hollanda yıldızı ve modelidir .

Sylvie Meis 18 yaşında, model olmaya karar verdi ve çeşitli ajanslarda çekimler yaptı. Televizyonda kendine yer bulduktan sonra popülerliği arttı. Büyük programların sunuculuğunu yapan güzel yıldızı video kiplerde ve dizi setlerinde de boy gösterdi.

2003'te Hollanda'nın En Seksi Kadın'ı seçildikten sonra, o zaman Ajax futbolcusu Rafael van der Vaart ile ilişki kurdu. Bireysel kariyerlerinden gelen şöhret nedeniyle, yakında Hollanda'nın en ünlü "futbol çifti" oldular. Ünleri 10 Haziran 2005'te evlilikleri ve Hollanda televizyon kanalı SBS6'da düğünün canlı yayınlanmasının ardından yayınlandı ve yayın Hollanda'da yüksek puan aldı.

10 Haziran 2005'te Sylvie, Rafael ile evlendi ve 28 Mayıs 2006'da oğulları Damián Rafael doğdu. Medyadan bazıları çifti "yeni Beckhams" olarak nitelendirdi, ancak her ikisi de normal bir yaşam sürmeyi tercih ettiklerini söyleyen iddiaları reddetti.

16 Haziran 2009 tarihinde, göğüs kanseri teşhisi konulduğunu ve Mayıs 2009'da ameliyat edildiğini açıkladı. Ameliyat sonrası kemoterapiyi bitirdi ve kansersizdi. 2009 yazında Real Madrid , Rafael van der Vaart'ı satmak istedi ancak oyuncu Madrid'de kalmaya karar verdi çünkü Sylvie orada kanser tedavisi görüyordu.

Sylvie, 2010 yılında kocasını aldattığını itiraf etti ve Van der Vaart'ın e-postalarla evliliklerinin sonunun başlangıcı olduğuna inandığı bir pilot ile bir ilişkisi olduğunu öğrendiğini belirtti. 2 Ocak 2013'te Sylvie, misafirlerinin önüne vurduktan sonra ayrılıklarınıkabul etti .Boşanmaları Aralık 2013'te tamamlandı. 12 Nisan 2017'de Charbel Aouad ile nişanlandı, ancak çift Ekim 2017'de ayrıldı.

Sylvie Françoise Meis, bu günlerde Niclas Castello ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.