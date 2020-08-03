Sylvie Meis kimdir? Sylvie Meis mesleği ne, kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sylvie Meis kimdir? Sylvie Meis mesleği ne, kaç yaşında, nereli?

Özel hayatıyla gündeme gelen Sylvie Meis, sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor. Peki, Sylvie Meis mesleği ne, kaç yaşında, nereli? Sylvie Meis kimdir?

Sylvie Meis kimdir? Sylvie Meis mesleği ne, kaç yaşında, nereli?
03.08.2020 12:14 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:17

Bir dönemin ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile evliliğini 2013 yılında noktalayan sunucu Sylvie Meis, bugünlerde Niclas Castello ile ilişkisi ile gündeme geliyor. Peki, Sylvie Meis kimdir? Sylvie Meis mesleği ne, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

SYLVİE MEİS KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Nisan 1978

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: Breda, Hollanda

Boy: 1,58 m

Sylvie Françoise Meis, 13 Nisan 1978 doğumlu) Hollanda yıldızı ve modelidir .

Sylvie Meis 18 yaşında, model olmaya karar verdi ve çeşitli ajanslarda çekimler yaptı. Televizyonda kendine yer bulduktan sonra popülerliği arttı. Büyük programların sunuculuğunu yapan güzel yıldızı video kiplerde ve dizi setlerinde de boy gösterdi.

Sylvie Meis kimdir? Sylvie Meis mesleği ne, kaç yaşında, nereli?

2003'te Hollanda'nın En Seksi Kadın'ı seçildikten sonra, o zaman Ajax futbolcusu Rafael van der Vaart ile ilişki kurdu. Bireysel kariyerlerinden gelen şöhret nedeniyle, yakında Hollanda'nın en ünlü "futbol çifti" oldular. Ünleri 10 Haziran 2005'te evlilikleri ve Hollanda televizyon kanalı SBS6'da düğünün canlı yayınlanmasının ardından yayınlandı ve yayın Hollanda'da yüksek puan aldı.

Sylvie Meis kimdir? Sylvie Meis mesleği ne, kaç yaşında, nereli?

10 Haziran 2005'te Sylvie, Rafael ile evlendi ve 28 Mayıs 2006'da oğulları Damián Rafael doğdu. Medyadan bazıları çifti "yeni Beckhams" olarak nitelendirdi, ancak her ikisi de normal bir yaşam sürmeyi tercih ettiklerini söyleyen iddiaları reddetti.

Sylvie Meis kimdir? Sylvie Meis mesleği ne, kaç yaşında, nereli?

16 Haziran 2009 tarihinde, göğüs kanseri teşhisi konulduğunu ve Mayıs 2009'da ameliyat edildiğini açıkladı. Ameliyat sonrası kemoterapiyi bitirdi ve kansersizdi. 2009 yazında Real Madrid , Rafael van der Vaart'ı satmak istedi ancak oyuncu Madrid'de kalmaya karar verdi çünkü Sylvie orada kanser tedavisi görüyordu.

Sylvie Meis kimdir? Sylvie Meis mesleği ne, kaç yaşında, nereli?

Sylvie, 2010 yılında kocasını aldattığını itiraf etti ve Van der Vaart'ın e-postalarla evliliklerinin sonunun başlangıcı olduğuna inandığı bir pilot ile bir ilişkisi olduğunu öğrendiğini belirtti. 2 Ocak 2013'te Sylvie, misafirlerinin önüne vurduktan sonra ayrılıklarınıkabul etti .Boşanmaları Aralık 2013'te tamamlandı. 12 Nisan 2017'de Charbel Aouad ile nişanlandı, ancak çift Ekim 2017'de ayrıldı.

Sylvie Françoise Meis, bu günlerde Niclas Castello ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

İlgili Haberler

Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros nereli, kaç yaşında?
Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros nereli, kaç yaşında?
Sevgi Kılıç kimdir? Sevgi Kılıç nereli, kaç yaşında? Sevgi Kılıç biyografisi
Sevgi Kılıç kimdir? Sevgi Kılıç nereli, kaç yaşında? Sevgi Kılıç biyografisi
Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah Parlak nereli, kaç yaşında?
Emrah Parlak kimdir? Bülent Emrah Parlak nereli, kaç yaşında?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi 3. Sayfa
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Medya
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Magazin
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma Dünya
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı 3. Sayfa
Pes dedirten görüntü! Sahilden kovulan vatandaşlar, refüjde mangal yaptı
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Politika
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Bursalı ustanın üretip 750 TL'ye sattığı sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın üretip 750 TL'ye sattığı sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir
Muharrem İnce'den iddialı çıkış: 4-5 ayda birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Türkiye'den ABD'nin Suriye'de terör örgütüyle petrol anlaşması yapmasına sert tepki: Asla kabul edilemez
Yagıtay'dan emsal karar: İşçi hakkında gizlice toplanan bilgiler haklı fesih nedeni sayılmaz
Yagıtay'dan emsal karar: İşçi hakkında gizlice toplanan bilgiler haklı fesih nedeni sayılmaz
Heung-Min Son'dan dikkat çeken evlilik sözleri: Üst düzey futbol oynadığım sürece evlenmeyeceğim
Heung-Min Son'dan dikkat çeken evlilik sözleri: Üst düzey futbol oynadığım sürece evlenmeyeceğim
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Mısır tezgahına el konulan seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Gökhan Gönül'den Beşiktaş'a veda telefonu: Fenerbahçe'ye gidiyorum, hakkınızı helal edin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Kenan Doğulu Coşkun Sabah
Spor Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Foça İzmir Bakan Bayram
Şu an buradasınız: Sylvie Meis kimdir? Sylvie Meis mesleği ne, kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 12:17:36. #1.14#
title