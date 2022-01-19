Swap nedir? Swap anlaşması ne demek? Swap türleri nelerdir?

Merkez Bankasının Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler karşısında yaptığı uygulamalar arasında yer alan swap işlemi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Konuyu araştıran vatandaşlar swap nedir? , swap ne demek? diye araştırıyor? Peki, Swap nedir? Swap anlaşması ne demek? Swap işlemi nasıl yapılır? Swap faizi nedir?

Swap anlaşması son dönemde gündeme gelen ekonomi terimleri arasında yer almakta. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası'nın vardığı swap anlaşması bu konuyu gündeme getirdi. Peki, swap anlaşması ne demek? Swap nedir? Swap anlaşması ne demek? Swap işlemi nasıl yapılır? Swap faizi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SWAP NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Swap (takas) iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanır.

Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) dövizdeki hareketliliğe karşı yeni bir swap düzenlemesi geçtiğimiz günlerde geldi. BDDK, Türk bankaların yabancılara TL verip karşılığında dolar alma limitlerini özkaynağın yüzde 10'undan yüzde 1'ine çekti. Swap sınırlamasıyla yurtdışı bankaların Türk bankalarıyla yaptıkları swap işlemlerinden aldıkları TL'yi kullanarak dolar almalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SWAP ANLAŞMASI NE DEMEK?

Swap kelime anlamı olarak "değiş tokuş etmek, takas etmek, değiştirmek" gibi anlamlara gelmektedir. Swap; İki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir diye tanımlanabilmektedir.

Örneğin on yıllık sabit faizli borca sahip bir firma ile benzer ancak dalgalı faizli borca sahip bir firma birbirlerinin yükümlülüklerini değiştirebilir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanmaktadır.

SWAP FAİZİ NEDİR?

Swap faizi, sabit faiz ödemeleri ile dalgalı faiz ödemelerinin aynı para birimi üzerinden birbirleri ile değiştirilmesine ilişkin taraflar arasında yapılan anlaşmadır. Swapları faizleri işlem hacmi bakımından en popüler swap çeşididir. Swap faizlerinde anlaşmalar çoğunlukla ABD doları üzerinden yapılmaktadır.

SWAP TÜRLERİ NELERDİR?

1- Faiz Swapları:

Sabit Faiz - Değişken Faiz Swapı

Değişken Faiz - Değişken Faiz Swapı

Vadeden önce son verme hakkı veren swaplar

Vadeli (Forward) Swaplar

Faiz oranının sonradan belirlenmesi hakkını veren swaplar

2- Para (Döviz) Swapları:

Sabit Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

Değişken Faiz - Değişken Faiz Para Swapı

3-Diğer Swap türleri:

Para (Döviz) opsiyon swapları

Geçişli Swaplar

Birleşik geçişli swaplar

İkili para swapları

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