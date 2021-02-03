Suzan Kardeş YEKÜV'lü oldu
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Suzan Kardeş YEKÜV'lü oldu

03.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:11
Suzan Kardeş YEKÜV'lü oldu

Suzan Kardeş, bu kez eğitim gönüllüsü olarak kolları sıvadı.

Suzan Kardeş, bu kez eğitim gönüllüsü olarak kolları sıvadı. Eğitimin çok önemli bir konu olduğunu söyleyen sanatçı yıllardır el attığı her işte önce öğrenme duygusuyla hareket ettiğini belirterek "Yaptığım her işi en doğru şekilde yapmak için öğrenmeye çalıştım ve hala öğreniyorum öğrenmenin yaşı yok" dedi. Bu nedenle çalışmalarını merak ettiği YEKÜV Vakfı yöneticilerinden Vakıf Başkanı H.Işın Özdemir, Başkan Yardımcısı Ş.Tülay Erkan ve vakıf gönüllüsü Yasemin Dingersu'yu evinde kabul eden Suzan Kardeş, vakıf hakkında bilgi aldı. Yoğun çalışma temposu nedeniyle bu tür çalışmalara çok istediği halde katılamamasından yakınan ünlü sanatçı "Bu çalışmaları çok gayretli ve özverili şekilde yapanlara hayranım. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz kutlarım" dedi.

"YEKÜV'den Sana" öğrenciler için destek…

YEKÜV Vakfı'ndan burs alan öğrencilerden, ilk orta, lise öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre hazırlanan "YEKÜV'den Sana" sloganlı pandemi moral paketlerini bugünlerde sahiplerine ulaştıran vakıf yöneticilerinden bilgi alan Suzan Kardeş, öğrencilere verilen moral ve destekten çok mutlu olduğunu söyledi. Paketlerin içinde tablet, kol saati, kişisel bakım ve hijyen malzemeleri ile kız ve erkek öğrencilerin için ayrı ayrı hazırlanan kıyafetler gibi ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Vakıf çalışmalarının çok önemli olduğunu belirten Suzan Kardeş "Eğitim çok önemli. Üstelik şartların zorlaştığı şu dönemde çocuklarımızın yanında olmamız gerekiyor. Hazırlanan bu moral paketleri çocuklar için çok kıymetli. Onlar adına bende size çok teşekkür ederim. Bundan böyle YEKÜV'lüyüm" dedi.

Otuz yıldır eğitim hayatına hizmet veren YEKÜV Vakfı Başkanı H.Işın Özdemir'de vakfına karşı gösterdiği yakın ilgi için Suzan Kardeş'e teşekkür ederek eğitime katkıları ve verdiği destekten dolayı Şükran Belgesi verdi. Işın Özdemir "Pandemi dolayısıyla okullarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından uzak kalan çocuklarımıza moral desteği vermek istedik. Yüz elli altı öğrencimize karne hediyesi olarak büyük bir özenle hazırladığımız "Pandemi Moral Paketleri"ni yolladık. Üzerlerinde "YEKÜV'den SANA" yazan armağan paketlerini alan öğrenciler içinde kol saatinden tablete, giysiye kadar ihtiyaçlarına yönelik ürünleri görünce şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadılar. Bir öğrencimiz sevincini anlattığı teşekkür mektubu yollamış. 'Öyle ince düşünülmüş öyle anlamlı hediyeler ki, ne kadar teşekkür etsem az. Sadece maddi açıdan değil, manevi olarak da hep yanımda oldunuz' diyor bize. İşte bu vakfın gönüllüleri olan bizlere yetiyor" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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