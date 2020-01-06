Suzan Kardeş'ten hayranlarına müjde!

06.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:41

Bekriya Rumeli Club isimli maxi single'ında bulunan Yüksek Yüksek Tepeler ve Ramo isimli iki şarkısını sevenleri ile buluşturan sanatçı, şarkıların düzenlemesinde Onur Cumaoğlu ile çalıştı.& ;

Mix & mastering'i Özgür Yurtoğlu tarafından yapılan çalışma, Suzan Kardeş hayranlarını albüm için heyecanlandırdı.& ;

Suzan Kardeş'in yeni maxi single'ı Bekriya Rumeli Club, Razaki Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.& ;