Suzan Kardeş'ten hayranlarına müjde!
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Suzan Kardeş'ten hayranlarına müjde!

Sevilen sanatçı Suzan Kardeş, yeni albüm hazırlıklarına devam ederken albümde yer alan iki şarkısını müzikseverlerle buluşturuyor

06.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:41
Suzan Kardeş'ten hayranlarına müjde!

Bekriya Club isimli maxi single'ında bulunan Yüksek Yüksek Tepeler ve Ramo isimli iki şarkısını sevenleri ile buluşturan sanatçı, şarkıların düzenlemesinde Onur Cumaoğlu ile çalıştı.& ;

Mix & mastering'i Özgür Yurtoğlu tarafından yapılan çalışma, hayranlarını albüm için heyecanlandırdı.& ;

Suzan Kardeş'in yeni maxi single'ı Bekriya Rumeli Club, Razaki Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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