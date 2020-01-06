Suzan Kardeş'ten hayranlarına müjde!
Sevilen sanatçı Suzan Kardeş, yeni albüm hazırlıklarına devam ederken albümde yer alan iki şarkısını müzikseverlerle buluşturuyor
Bekriya Rumeli Club isimli maxi single'ında bulunan Yüksek Yüksek Tepeler ve Ramo isimli iki şarkısını sevenleri ile buluşturan sanatçı, şarkıların düzenlemesinde Onur Cumaoğlu ile çalıştı.& ;
Mix & mastering'i Özgür Yurtoğlu tarafından yapılan çalışma, Suzan Kardeş hayranlarını albüm için heyecanlandırdı.& ;
Suzan Kardeş'in yeni maxi single'ı Bekriya Rumeli Club, Razaki Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.& ;