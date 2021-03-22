'Suyu korumak herkesin sorumluluğu'
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'Suyu korumak herkesin sorumluluğu'

22.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:02
'Suyu korumak herkesin sorumluluğu'

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, suları korumak ve temiz tutarak gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakmanın, herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu söyledi.

GIDA Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, suları korumak ve temiz tutarak gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakmanın, herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 22 Mart Dünya Su Günü'nün bu yılki temasının 'Suyun Değeri' olarak belirlendiğini hatırlattı. Suyun zaman içerisinde artan dünya nüfusu, artan sanayileşme, çevre kirliliği ve devamında gelişen iklim değişikliğiyle ticarete konu bir meta olarak gören politikalardan etkilenerek önemli bir sorun alanı haline geldiğine dikkati çeken Manavoğlu, "Dünyada coğrafi özellikler nedeniyle suya adil biçimde ulaşılması her zaman zor olmuşken, günümüzde neoliberal politikalarla su iyice ulaşılamaz hale gelmiştir. Artık coğrafi yapı bir yana, köyünden dereler akan köylü, derelerin üzerine kurulan Hidroelektrik Santralleri (HES) nedeniyle suya ulaşamaz olmuştur. HES'ler ile akarsuların öz niteliği değiştirilmekte, doğal yapısı bozulmakta, orada yaşayan diğer canlılar da bundan olumsuz etkilenmekte ve tabii yaşam alanlarını kaybetmektedir. Su konusunda tehlike çanları çalmaktadır. Artık gelinen nokta bir an önce kamu eliyle alınacak önlemlerin hayata geçirilmesini, daha fazla zaman yitirilmemesini gerektirmektedir" diye konuştu.

Kuraklık ve yer altı sularında yaşanan kirlenmenin tüm dünyanın çözüm bekleyen büyük sorunu olduğuna dikkati çeken Manavoğlu, şunları söyledi:

"Tarım ve gıda sektörü susuzluğun, su kirliliğinin mağduru ve aynı zamanda bir yönüyle de sorumlusudur. Tarımda kontrolsüz pestisit kullanımı, doğal olsun kimyasal olsun yanlış gübre kullanımı, bilinçsiz endüstriyel tarım, çevre koruma gerekliliklerine uymayan işletmeler su kaynaklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Dünyada su tüketiminin yüzde 70'i sulama amaçlı olarak tarımda gerçekleşmektedir. Yine yeraltı sularının kirlenmesinde kuralına uygun olarak uzaklaştırılmayan hayvansal atıkların, organik maddelerin, pestisitlerin, nitrat ve fosfatlı gübrelerin önemli payı vardır. Tarımda pestisit kullanımı ve sulama teknikleri mutlaka izlenmeli, yönlendirilmeli ve gereği gibi denetlenmelidir. Atıkların doğaya salınmaması veya sularda kirliliği önleme konusunda yapılan yasal düzenlemeler tek başına yeterli olmamaktadır. Tarım ve gıda sektörüne kamucu bakışla yaklaşmak, atık ve gübreleri değerlendirerek su kaynaklarını koruyacak yatırımları kamu eliyle ve bir an evvel yapmak önemli ve vazgeçilmez bir adımdır"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

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