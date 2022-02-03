Suyu iskeleden 7 metre uzaklaşan Burdur Gölü'ndeki çekilmeye, 'kar' umudu

BURDUR (DHA) - TÜRKİYE'nin 7'nci büyük gölü, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü'nde; su seviyesi 1 yılda 1,22 metre, 52 yılda ise 19,51 metre düştü. Yüzeyinde yüzde 46'lık azalma yaşanan, 3 metre yüksekliğindeki iskelenin suya yaklaşık 7 metre uzaklıkta kaldığı göldeki hızlı çekilmeye kar ve yağmur can suyu oldu.

Burdur Gölü'nde; 2021 yılı Ocak ayında 839,33 metre olan göl suyu yüksekliği, bu yıl 15 Ocak'ta 838,11 metre ölçüldü. Su seviyesinde 1 yılda 1,22 metre düşüş yaşandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce 1959 yılı Aralık ayı itibarıyla düzenli su seviyesi ölçülen Burdur Gölü'nde; ilk ölçüm 851,32 metre olarak kayıtlara geçti. Göl, Mayıs 1970'te ise 857,62 metre ile en yüksek seviyesine ulaştı. Bu tarihten sonra gölün su seviyesi, 52 yılda 19,51 metre azaldı.

"Çiftçilerimizin damlama, yağmurlama sulama sistemine geçmeleri ve suya ihtiyacı daha az olan bitkilere rağbet göstermeleri gerekiyor. Sularımız sonsuz ve sorunsuz değil. Son yağışlarla yer altı kaynaklarımız biraz daha yükseldi, biraz daha beslendi, inşallah daha fazla olur ve beslenir. Ama vahşi sulama sistemini bitirip, düzenli, sistematik, minimum şekilde suyu kullanıp, maksimum şekilde verim elde edecek sistemi kurmamız lazım. Suyu geleceğe, çocuklarımıza bırakacak şekilde kullanmamız lazım."

?