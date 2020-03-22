'Suya sabuna dokunun' dedi, sokağa hortumlu lavabo koydu
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Muratpaşa, Antalya, Güncel

'Suya sabuna dokunun' dedi, sokağa hortumlu lavabo koydu

Antalya'da bir esnaf, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşın el hijyeni için iş yerinden çektiği hortumla sokağa lavabo koydu.

22.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:11
'Suya sabuna dokunun' dedi, sokağa hortumlu lavabo koydu

Antalya'da bir esnaf, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşın el hijyeni için iş yerinden çektiği hortumla sokağa lavabo koydu. Lavabo üzerine 'Suya sabuna dokunun' yazısı da asan esnafın uygulaması büyük beğeni topladı.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde 12 yıldır esnaflık yapan 49 yaşındaki Sedat Kızıl, korona virüsü önlemleri kapsamında yapılan hijyen uyarısına kendi imkanları çerçevesinde destek verdi. Kızıl, mahalle sakinlerinin gelip geçerken ellerini yıkaması için iş yerinden çektiği hortumla sokağa lavabo koydu. Lavaboya sıvı sabun koyan Kızıl, birde 'Suya sabuna dokunun' yazısı astı. Esnafın bu uygulaması mahalle sakinlerinin beğenisini topladı. Sokaktan geçen onlarca kişinin lavaboda elini yıkadığı görüldü.

"ELLERİNİ YIKAYABİLİRLER"

Korona virüs önlemlerine kendi imkanlarıyla destek vermeye çalıştığını dile getiren Sedat Kızıl, sattığı kolonyanın kalmaması üzerine sokağa hijyene katkı sağlamak için lavabo koymaya karar verdiğini söyledi. Başta sokakta oyun oynayan çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerinin sık sık ellerini yıkamasını hedeflediğini ifade eden Kızıl, "Bu çerçevede sokağa lavabo ve sıvı sabun koyduk. Uygulamamıza güzel tepkiler geldi. Her şeyin başı öncelikle temizlikten geliyor. Keşke her sokak başında lavabo olsa. Hepimiz içinde olduğumuz virüse karşı mücadele etmeliyiz, yoksa o bizle mücadele edecek. Elimizden gelen gayreti sarfetmeliyiz. Virüs hepimiz için tehlike. Sokağa çıkmak zorunda kalanlar bu lavaboda ellerini yıkayabilir" dedi.

Lavabonun herkesin hizmetinde olduğunu, bittiği sürece sabununu da yenileceklerini dile getiren Kızıl, "Biz hijyen istiyoruz. Herkes el dezenfektesini yapsın diye bu girişimi yaptık. Çocuklar kadar yetişkinler de memnun kaldı. Bu virüsün daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Topyekün mücadele etmeliyiz, başta hijyen olmak üzere kurallara uymalıyız" ifadelerini kullandı.

Banu Kızıl ise kendi imkanları ölçüsünde önlemler almaya çalıştıklarını belirterek, "Küçük bir faydası da olsa çalışmamızdan herkesin faydalanmasını istedik. O nedenle gelip geçen herkes elini yıkasın, hijyenik olsunlar. Virüs ne bize ne de başkasına yayılsın" dedi.

"GÜZEL BİR UYGULAMA"

Lavaboda ellerini yıkayan Musa Deniz, duyarlı esnafa teşekkür etti. Korona virüste el temizliğinin önemli olduğunu kaydeden Deniz, "Herkesin bilinçli olması gerekir. Esnafımız böyle bir şey yapmış, gayet güzel. Bilinçli olunulması yönünden önemli buldum" diye konuştu.

"ESNAF ÇOK İYİ YAPMIŞ"

Esnafın sokağa lavabo koymasının önemli olduğunu belirten Turgut Mutlu, "Esnafımız çok iyi yapmış, ellerimizi yıkıyoruz. Allah razı olsun. İlk defa böyle bir şey gördüm. Mahallede olmasına sevindim. Korona virüste dışarı çıkınca el temizliği önemli. Bizde lavabo olan yerde sık sık ellerimizi yıkıyoruz. Buradan geçerken elimizi yıkayıp gidiyoruz. Lavabonun belediye tarafından yapıldığını zannettik" dedi.

(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)

'Suya sabuna dokunun' dedi, sokağa hortumlu lavabo koydu

Kaynak: İHA

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'Suya sabuna dokunun' dedi, sokağa hortumlu lavabo koydu

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