SUV'lerin En Sportifi Porsche Cayenne Coupe, Türkiye'ye Geldi

Porsche, SUV alanında da otomobiller piyasaya sürmeye başladığında büyük olay yaratmıştı. Firma, yıllar içerisinde bu isteğinin geçici bir heves olmadığını gösterdi. SUV ailesinin en genç üyesi Cayenne Coupe, Türkiye genelindeki 8 Porsche bayisinde satışa sunuldu.

Coupe modeli, adaptif arka rüzgarlığı, iki farklı tavan konsepti ve daha keskin hatlarıyla dikkat çekiyor. Tavan, arkaya doğru hafifçe aşağı iniyor. Böylelikle SUV daha dinamik bir görüntüye kavuşuyor. Cayenne, sınıfının en spor görünüşlü modellerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Araç, bir önceki versiyona göre 18 mm genişlemiş durumda. Bu da daha güçlü görünmesini sağlıyor. Arka plaka tampona entegre ediliyor. Böylece araç, olduğundan daha alçak gözüküyor.

Adaptif tavan rüzgarlığı ilk olarak Cayenne Turbo ile SUV sınıfına merhaba demişti. Yeni araçta bu rüzgarlık, Porsche Active Aerodynamics'in bir parçası haline gelerek daha da ileri gidiyor. 2,16 metrekare alana sahip, sabit camlı panaromik tavan, aracın içini daha keyifli hale getiriyor. Sürücüleri ise stor perde ile güneş ışıkları ve soğuğa karşı koruyor.

Araç, dört kişi için gayet geniş bir alan sunuyor. Bu modelde arkada oturan yolcular, Cayenne modeline kıyasla 3 santimetre daha aşağıda oturuyorlar. SUV'nin arkaya doğru alçaldığını göz önüne alırsak, bagaj alanının geniş olması ve insanların kafasını tavana vurmaması için yerinde bir tercih olmuş. Aracın 625 litrelik bagaj hacmini, arka koltukları kapatarak 1540 litreye çıkarmak mümkün oluyor.

Aracın iki farklı motor seçeneği var. Bunlardan ilki, süperşarjlı, 6 silindirli 3 litrelik Cayenne Coupe 340 HP modelinde yer alan motor. Azami torku 450 nm olan araç, Sport Chrono paketinde 0'dan 100'e 6 saniyede çıkıyor. Bu süre, hafif sportif pakette ise 5,9 saniyeye geriliyor. Aracın en yüksek hızı ise saatte 243 kilometre.

Cayenne Turbo Coupe ise 4 litrelik V8 motoru, ikiz süperşarjlı 550 PS'lik motoru ile 770 Nm tork üretiyor. Cayenne Turbo Coupe, 0'dan 100'e 3,9 saniyede çıkıyor. Aracın en yüksek hızı da 286 km/s olarak ölçülüyor.

Yeni Porsche Cayenne Coupe, Elektrik Destekli Direksiyon, 20 inç alüminyum jant, ön ve arka geri vites kamerası, Park Asistanı, Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi ve Sport Chrono Paketi'ne sahip.