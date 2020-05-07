Suudi Arabistan'dan Uşak'a getirilen 189 kişi memleketlerine uğurlandı
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Suudi Arabistan'dan Uşak'a getirilen 189 kişi memleketlerine uğurlandı

Suudi Arabistan'dan Uşak'a getirilen 189 kişi memleketlerine uğurlandı
07.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:49

Suudi Arabistan'dan Uşak'a getirilen 189 kişi memleketlerine uğurlandı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Uşak'a getirilen 189 Türk vatandaşı 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine uğurlandı.

Suudi Arabistan'dan Uşak'a getirilen 189 kişi memleketlerine uğurlandı

UŞAK - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Uşak'a getirilen 189 Türk vatandaşı 14 günlük karantina sürecinin ardından memleketlerine uğurlandı.

Suudi Arabistan'dan 23 Nisan'da uçakla Türkiye'ye getirilen 189 Türk vatandaşı Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Uşak'ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Latife Hanım Kız Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina sürelerini dolduran içlerinde çocukların da bulunduğu vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD ekipleri koordinesinde otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

"Evimizden daha rahat ettik"

Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlardan Seyfullah Çınar adlı vatandaş, kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, "İnşallah bu illetten devletimiz ve bizler en kısa sürede kurtulalım. Burada evimizden daha rahat ettik, ancak bu kadar olur. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Tüm görevlilere teşekkür ederken duygulanan Yahya Macit, Türkiye ile gurur duyduğunu ifade etti.

Yapılan hizmetlerden memnun kaldığını dile getiren Hakan Doğru, tüm görevlilerin haklarını helal etmesini istediğini belirterek mutlu ayrıldığını kaydetti.

Suudi Arabistan'dan Uşak'a getirilen 189 kişi memleketlerine uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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