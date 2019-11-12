- Suudi Arabistan'da Sahnedeki Sanatçılara Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı
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- Suudi Arabistan'da Sahnedeki Sanatçılara Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı

- Suudi Arabistan'da sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı: 4 yaralıRİYAD - Suudi Arabistan'da düzenlenen bir gösteride sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı düzenlendi.

12.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:42
- Suudi Arabistan'da Sahnedeki Sanatçılara Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı

- 'da sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı: 4 yaralı

- Suudi Arabistan'da düzenlenen bir gösteride sahnedeki sanatçılara bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 sanatçı yaralandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti 'daki Kral Abdullah Parkı'nda sahnelenen oyun sırasında sahnedeki sanatçılara bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Suudi Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda 4 sanatçının yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Saldırganın güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Oyunculara düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası Kral Abdullah Park'ı boşaltıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - Suudi Arabistan'da Sahnedeki Sanatçılara Bıçaklı Saldırı: 4 Yaralı
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