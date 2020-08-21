Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da tekneyle Kızıldeniz'e açılan Zaki Al-Harbi isimli bir balıkçı, teknenin yanına yanaşan bir balina köpek balığının sırtına binerek denize açıldı.

Suudi Arabistan'da yaşanan olayda bir balıkçı, teknenin yanına yanaşan bir balina köpek balığının sırtına binerek denize açıldı. O anlar kameraya yansıdı.

O ANLAR ARKADAŞI TARAFINDAN KAYDA ALINDI

Olay Suudi Arabistan'ın bası sahilindeki Yanbu limanı açıklarına meydana geldi. 'Abu Wadih' lakaplı Zaki Al-Harbi isimli balıkçı adam, 2 arkadaşıyla birlikte tekneyle Kızıldeniz'e açıldı. Daha sonra tekne, balina köpek balıklarının olduğu bölgeye doğru yaklaştı. Teknenin ucuna oturan Al-Harbi, teknenin yanına yanaşan bir balina köpek balığının sırtına bindi. Al-Harbi sırt yüzgecine tutunduğu köpek balığın ile denize açılırken, o anlar da adamın arkadaşları tarafından kayda alındı.

HAYVAN İÇİN ZARARLI OLDUĞU SAVUNULDU

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, birçok sosyal medya kullanıcısı görüntülere yorum yaptı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Al-Harbi'nin bu hareketini 'cesur' olarak nitelendirirken, bazıları ise bunun hayvan için zararlı olduğunu savundu.

Kaynak: DHA