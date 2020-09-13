Merve Boluğur, sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağdırdı Geçtiğimiz günlerde yaz aşkını sonlandıran Merve Boluğur'un keyfi yerinde. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Merve Boluğur, son pozlarıyla yine gündeme oturdu. Sütyensiz pozları nedeniyle takipçilerinden birçok yorum alan Boluğur, özgüveniyle büyük beğeni topladı.

Güzel oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı isimli takipçisiyle geçtiğimiz hafta birlikteliğini bitirmişti. Boluğur, önceki gün siyah taytı ve bluzuyla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı pozlarında da aynı kıyafetle görüldü. Sütyen takmayan ünlü oyuncunun paylaşımları, büyük beğeni toplarken yorum yağmuruna da tutuldu.

Özellikle sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenmişti. Tek başına AVM'ye gelen oyuncu, bir süre mağazaları dolaştı. Aynı gün AVM için tercih ettiği kıyafetleriyle sosyal medyada da paylaşım yapan Boluğur sütyen tercih etmeyince göğüs uçları belli oldu. Siyah bluzu ve tartıyla dikkat çeken güzel oyuncunun bu haline takipçilerinden yorum yağdı.

ABARTILI BULANLAR OLDU

Bazı takipçileri sürekli eleştirilen Boluğur için "Sütyen takmıyor sizi mi takacak" yorumunda bulundu. Bazı takipçileri ise güzel oyuncunun bu görüntüsünü abartılı buldu.