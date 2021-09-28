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Sütlüce kreş ve millet kıraathanesine kavuşuyor

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Sütlüce kreş ve millet kıraathanesine kavuşuyor

Altıeylül Belediyesi ilçeye bir büyük eser daha kazandıracağı Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi için Sütlüce Mahallesi'nde ilk kazmayı vurdu.

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi ilçeye bir büyük eser daha kazandıracağı Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi için Sütlüce Mahallesi'nde ilk kazmayı vurdu.

Altıeylül Belediyesi'nin Millet Kıraathanelerinde gösterdiği başarıya bir yenisi daha ekleniyor. Altıeylül'de kültür-sanat ve eğitim adına değerli projelere imza atan Altıeylül Belediyesi Plevne Millet Kıraathanesi, Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi, Sultan Alparslan Kültür Evi ve Hasan Can Kültür Merkezi'ni vatandaşların hizmetine sunduktan sonra şimdi de Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi için kolları sıvayarak ilk kazmayı vurdu. Daha önce Sütlüce Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara uygulanan anket sonucunda yüzde 80 oranında "Evet" çıkmıştı. Altıeylül sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma neticesinde de Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi'nin yapımına karar verildi.

Başkan Avcı "Altıeylül'e değer katacak çok kıymetli bir eser olacak"

Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi toplamda 2 bin 500 m2'lik alanın içerisine inşa edilecek. Güvenliğinin 7/24 Altıeylül Belediyesi'nce sağlanacağı parkın ve sosyal tesisin içerisinde 0-6 yaş çocuklar için kreş ve gündüz bakımevi yapılarak vatandaşların önemli bir ihtiyacı da karşılanmış olacak. Millet Kıraathanelerinin en kıymetli misafirleri olan gençler için kitap okuyabilecekleri ve ders çalışabilecekleri alanlar oluşturularak daha verimli vakit geçirmeleri sağlanacak. Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi tüm vatandaşlara hizmet vereceği 200 m2'lik kafeterya ile birlikte 400 m2 kreş binası, 750 m2 yeşil alan, 200 m2 Millet Kıraathanesi ve kreş için olan 170 m2'lik açık oyun alanı ile Altıeylül sakinlerini ağırlayacağı günü bekliyor. Altıeylül başta olmak üzere Balıkesir'e kazandıracakları yeni Millet Kıraathanesi için heyecanlı olduklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Sütlüce Mahallemizde daha önce bir anket düzenlemiştik. Bu anketin sonucuna göre de vatandaşlarımız yüzde 80 gibi yüksek bir oranda Millet Kıraathanesi istediklerini dile getirdiler. Bizler de vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi'ni yapmaya karar verdik ve Allah'ın izniyle de Bismillah diyerek ilk kazmayı vurduk. Geçmişteki projelerimizde olduğu gibi bu projemiz de Altıeylül'e değer katacak çok kıymetli bir eser olacak İnşallah" dedi. - BALIKESİR

Sütlüce kreş ve millet kıraathanesine kavuşuyor

Sütlüce kreş ve millet kıraathanesine kavuşuyor

Sütlüce kreş ve millet kıraathanesine kavuşuyor

Sütlüce kreş ve millet kıraathanesine kavuşuyor

Sütlüce kreş ve millet kıraathanesine kavuşuyor

Sütlüce kreş ve millet kıraathanesine kavuşuyor

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