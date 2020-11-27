Sütlü tatlı tarifleri: En lezzetli sütlü tatlılar, Pratik sütlü tatlılar

Sütlü tatlılar, tatlının en hafif halidir! Geleneksel Türk mutfağının en güzel ve en çeşitli tatlıları da sütlü tatlılardır. Sütlaçtan muhallebisine, trileçeden güllaca bütün sütlü tatlılar hem çok lezzetli hem de çok hafif olurlar! Hem lezzetli hem de pratik sütlü tatlılar yapmak isteyenlere en güzel tarifler bu yazımızda!

Sütlü tatlılar, lezzeti en hafif tatlılardır. Öyle ki kaç dilim yerseniz yiyin rahatsız etmezler. Geleneksel Türk mutfağında özellikle özel günlerde bu yüzden hep sütlü tatlılar tercih edilir. Yemeğin üstüne yendiği zaman rahatsızlık hissi vermez ve her zaman iyi hissettirir. Üstelik kalori olarak da diğer tariflerden çok daha fittir! Bu yazımızda her damak zevkine uygun birbirinden güzel ve birbirinden pratik sütlü tatlıları keşfedebilir, ister kendinize, ister ev halkınıza isterseniz de misafirlerinize hazırlayabilirsiniz. İşte en güzel, denenmiş sütlü tatlılar!

PRATİK SÜTLÜ TATLILAR

Pratik sütlü tatlılar her ev hanımın kurtarıcısıdır. Çayın ve kahvenin yanına hem çok lezzetli hem de çok hafif eşlik edecek bu tatlılar, evde bulunan malzemelerle kolayca yapılabilir. Aşağıda hem geleneksel Türk mutfağından hem de dünyadan en sevilen ve en pratik sütlü tatlı tariflerini bulabilirsiniz.

YALANCI TAVUK GÖĞSÜ TARİFİ

Hem Tavuk Göğsü lezzetinde hem de aşırı pratik! Denenmiş sütlü tatlılar arasında Yalancı Tavuk Göğsü oldukça popüler! Lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen bu tatlının en önemli özelliği ise oldukça kolay ve hafif olması!

Malzemeler:

125 gram tereyağı

1 su bardağı un

1,5 su bardağı toz şeker

şeker 1 lt süt

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı toz tarçın (süsleme için tercihen hindistan cevizi ya da kuruyemiş kullanabilirsiniz)

Hazırlanışı:

Tereyağını derin bir tencere içerisinde eritelim ve unu eleyerek tereyağına ekleyelim. Unun elenmiş olması çok önemli. Bu sayede topaklanma olmaz. Muhallebi kıvamına geleceği için tamamen pürüzsüz olması gerekir.

Unu tereyağıyla iyice sararıp, kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Kıvamını bulduğunda da sütümüzü yavaşça eklemeye başlayalım ve hızla çırpalım. Karıştırmayı hiç bırakmayalım.

Toz şekeri de ilave ettikten sonra muhallebi kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edelim. Sürekli çırpmak bu tatlının en büyük püf noktası!

Üzeri göz göz olmaya başladığında vanilyasını da ekleyelim ve ocağın altını kapatalım. Ocaktan aldıktan sonra mikserle yaklaşık 10 dakika iyice çırpalım. Çırpma işlemini pürüzsüz kıvam alana kadar sürdürelim.

Bir borcamı su ile ıslatalım ve muhallebiyi ekleyelim. Buzdolabında 3-4 saat dinlendirelim.

Daha sonra üzerini tarçınla süsleyelim. Servise hazır! Afiyet olsun.

MAGNOLİA TARİFİ

Türk mutfağından bir tarif verdikten hemen sonra sırada ülkemizde son yılların en popüler ithal sütlü tatlılarından biri olan Magnolia var. Magnolia en hafif ve en lezzetli sütlü tatlılar arasında yerini aldı bile! Biz çilekli tarif vereceğiz. Siz dilerseniz malzemeyi muz, Oreo, çikolata, incir gibi meyve ve atıştırmalıklarla değiştirebilirsiniz.

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

2 adet yumurta sarısı

1 paket toz vanilya

1 paket süt kreması

1 paket bebe bisküvisi yada petibör bisküvi

10-15 adet çilek

Hazırlanışı:

Derin bir tencereye şekeri, nişastayı, unu, vanilyayı ve yumurtayı alıyoruz. Karıştırdıktan sonra yavaş yavaş sütü ekliyoruz ve çırpma teli ile topaklanmayacak şekilde çırpıyoruz. Tüm sütlü tatlılar da olduğu gibi topaklanmaması için unu eleyerek koymaya dikkat edelim. Daha sonra ocağın altını açıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bu işlemi kaynamaya başlamaya ve pürüzsüz bir muhallebi kıvamı bulana kadar devam ettiriyoruz. Muhallebi kıvamı alınca ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.

Diğer tarafta bisküvileri mutfak robotundan toz olana kadar geçiriyoruz. Dilerseniz kuruyemişlerle de (örneğin fındık çok yakışır) tatlandırabilirsiniz.

Muhallebi iyice soğuduktan sonra süt kremasını da ekliyoruz ve iyice çırpıyoruz.

Şimdi Magnolia sunumumuzu hazırlamaya başlayalım. Bir bardak, kase, dondurma kasesi ya da farklı bir sunum kasesi. Magnoliayı nerede sunacaksanız öncelikle biraz muhallebiden ekliyoruz. daha sonra üzerine kat kat meyve ve bisküvi koyuyoruz. Bunu birkaç kat tekrar edebilir ya da kendi istediğiniz yoğunlukta ayarlayabilirsiniz.

Magnolia hazır! Şimdi birkaç saat buzdolabında dinlenmeli! Afiyet olsun.

KADAYIFLI MUHALLEBİ TATLISI

İşte size sütlü tatlılar arasında geleneksel Türk mutfağından Magnolia benzeri, ama kadayıf lezzetiyle daha güzeli: Tel Kadayıflı Muhallebi Tatlısı. Çıtır çıtır kadayıfın muhallebiyle buluştuğu bu sütlü tatlı tarifine bayılacaksınız!

Malzemeler:

500 gram tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz içi (kuruyemiş tercihini damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz.)

1 çay kaşığı tarçın

Muhallebisi için:

1 litre süt

3 yemek kaşığı elenmiş un

3 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1 paket süt kreması

Hazırlanışı:

Öncelikle kadayıfları hazırlıyoruz. Geniş bir tavanın içerisinde tereyağını eritiyoruz ve üzerine tel kadayıfı ayıklayarak ilave ediyoruz. Çok büyük ve karışmış parçalar sunumda işinizi zorlaştırır. Daha sonra toz şekeri de ekliyoruz ve kadayıfları iyice kavurmaya başlıyoruz. Kadayıflar hafif kavrulduktan sonra tarçını ve dövülmüş ceviz içini de ekliyoruz ve biraz daha kavurup ocaktan soğumaya alıyoruz.

Kadayıflar soğurken bir yandan da muhallebiyi hazırlamaya başlıyoruz. Derince bir tencerenin içerisine muhallebi için öncelikle sütümüzü, şekeri ve yumurta sarısını alıyoruz. Üzerine unu ve nişastayı eleyerek ekliyoruz. Burada yine hatırlatacağım, unu elemek muhallebinin kıvamı için çok önemli. Pürüzsüz olmalı ve topaklanmamalı. Daha sonra ocağın altını açıyoruz ve karışımı sürekli karıştırıyoruz. Muhallebi kıvamını aldıktan ve pürüzsüz olduktan sonra ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Muhallebi soğuduktan sonra kremasını da ekleyerek bir kez daha çırpıyoruz.

Tatlıyı neyde servis edecekseniz öncelikle en alta biraz hazırladığımız kadayıftan koyacağız. Daha sonra üzerine muhallebi ekleyeceğiz. Bunu en az 2 kat olacak şekilde yapacağız. En son kata kadayıf koyunca da tatlı hazır! Dilerseniz meyveyle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

KREM KARAMEL TARİFİ

İşte hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle gönüllere taht kuracak bir tatlı tarifi. Sütlü tatlılar arasında tüm dünyada belki de en sevilendir Krem Kramel! Fransız tariflere taş çıkaracak karamelin en leziz tarifi Krem Karamel tarifi sizinle!

Malzemeler:

5 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

6 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya

Karameli için:

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı: