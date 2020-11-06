'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı
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'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı

06.11.2020 20:23 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:49

Konya'da Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalışan bir işçinin, kazanda süt banyosu yaparken çekildiği görüntülerle ilgili açıklama yapan firma sahibi işçilerin ifadesindeki bahaneye sığındı. Firma sahibi, işçinin yıkandığı maddenin süt olmadığını kazanları yıkadıkları deterjan olduğunu iddia etti.

Konya'da Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalışan bir işçinin, kazanda banyo yaparken çekildiği rezalet görüntüler tepki çekti. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından banyo yapan Emre S. ile görüntüleri çekip paylaşan Uğur T. gözaltına alındı.

İKİ ÇALIŞAN TUTUKLANDI

İlk ifadelerinde "O süt değildi, kazanları yıkadığımız deterjandı" dediği öğrenilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FABRİKA KAPATILDI

Görüntülerin yayınlamasının ardından Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, firmanın Meram ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan süt toplama merkezine giderek inceleme bulundu. Ergin, "İnsan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilen firmaya, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Var olan sütlerin imhasını ve işletme belgesinin iptalini de gerçekleştireceğiz" dedi.

"HEDEF İTİBARSIZLAŞTIRMA"

13 bin 934 lira idari para cezası uygulanan Benefit Süt Toplama Merkezi de işçinin yıkandığı maddenin süt olmadığı iddiasında. Yapılan açıklamada, "Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup, kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir" denildi.

Ayrıca süt banyosu yaptığı iddia edilen çalışanın iş akdinin de iptal edildiği ve hakkında yasal işlem ve inceleme başlatıldığı kaydedildi.

"İŞÇİNİN YIKANDIĞI MALZEME TANKLARI YIKAĞIMIZ DETERJANDI"

Firma sahibi Ali Osman T. ise olayla ilgili açıklamasında söz konusu çalışanın içerisinde banyo yaptığı tankın süt için kullanılmadığını yineledi, "Tesisi temizlemek amacıyla kullanılan, deterjan, solüsyon ve dezenfektanları içinde karıştırdığımız tank. Onun içinde temizlik malzemelerini karıştırıp, fayansları temizleriz. Biz de şok olduk. Bunun özellikle şirketi yıpratma amacıyla yapıldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı
Haber Yorumları (2)
HAKİKAT: Özür kabahatten büyük.Onemli olan süt fabrikasında işçilerin ne ile banyo yaptıklarından ziyade, nerede banyo yaptiklari! Fabrikanın umum banyosunda değil, peynir mayalanma işleminin olduğu tanklarda yapılmış olması.İsciler aptal mı süt varken deterjanla banyo yapmak.
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DADAŞ: Süt değilse kedidir kedi. . .
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