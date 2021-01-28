Survivor yeni bölüm izle! Survivor son bölüm özeti! Survivor yarışmasında kim elendi?

26 Ocak Salı günü yayınlanacak Survivor yarışmasında neler oldu? Survivor son bölüm özeti! Survivor yeni bölüm izle!Survivor yarışmasında kim elendi? Tüm detaylar haberimizde.

SURVIVOR SON BÖLÜM ÖZETİ!

Survivor Türkiye'nin 3. haftasında eleme potasına giren ilk isim gönüllüler takımından Aleyna olmuştu. Sonrasında ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ise ada oylaması ile İlayda Şeker eleme potasına göndermişti. Gönüllerde SMS birincisi olan Poyraz, "Takıma uyum sağlamakta zorluk çektiğini düşünüyorum" sözleri 3. eleme adayı olarak Duygu'nun ismini söyledi. Ünlüler takımının SMS birincisi İsmail Balaban ise 4. eleme adayı olarak Bahar'ın adını söyledi.

Survivor'ın üçüncü haftasında ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda eşitlik sağladı. İki takım da birer kez dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı. Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Gönüllülerde haftanın SMS birincisi Poyraz oldu. Böylece Poyraz gönüllüler takımında 3 haftadır üst üste SMS birincisi olmayı başardı. Ünlülerde SMS oylamasında en fazla oyu alan yarışmacı ise İsmail Balaban oldu.

SURVIVOR YARIŞMASINDA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de elemeye kalan İlayda, Aleyna, Bahar ve Duygu arasında en az oyu alan Bahar yarışmaya veda etti. Bahar ise veda konuşmasında "Şoke oldum. Buraya gelirken hiç düşünmediğim bir şeydi. Güzel zamanlar geçirdim. Bana bir çok şey kattı burası" dedi.