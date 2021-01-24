Survivor Meryem neden elendi? Meryem diskalifiye mi oldu? Meryem'in rahatsızlığı ne, sakatlık mı geçirdi?

TV8'in uzun yıllardır en sevilen yarışması Survivor, bu sene de hız kesmeden devam ediyor. 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlayan Survivor da bugün konsey toplantısı yapıldı. Survivor Meryem neden elendi merak edildi. Peki, 2021 Survivor Meryem diskalifiye mi oldu? Meryem sakatlık mı geçirdi?

Türkiye'nin en çok izlenen yarışması Survivor'da bugün adaya bir yarışmacı veda etti. Bu hafta Survivor 2021'de diskalifiye oldu mu? Meryem neden elendi? Meryem sakatlık mı geçirdi? Meryem'in hastalığı var mı? Neden diskalifiye oldu? Tüm cevaplar haberimizde.

SURVİVOR MERYEM ELENDİ Mİ? NEDEN ELENDİ?

Survivor'un bu akşam yayınlanacak olan 12. yeni bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı vermiş olduğu üzücü haberin ardından herkes şok oldu. Survivor Meryem diskalifiye edildiği yönündeki haberler kısa sürede sosyal medyada geniş yer buldu.

Meryem Kasap dizindeki rahatsızlıktan dolayı yarışmaya zorunlu olarak veda etti.

MERYEM KASAP HASTALIĞI NE? DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Meryem Kasap dizinden geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla Doktor Metin Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam edemeyecek. Doktorun yaptığı açıklama raporunda 'Survivor'a devam etme şansın yok' dedi.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada: ''Geçen sene Meryem'i aynı sakatlıktan kaybettik, dizindeki sakatlıktan. Operasyon gerektiği için yüzde 10, yüzde 5, yüzde 20 bir ihtimal bulunuyor. Çok talihsiz bir olay başımıza geldi. Dizinde ciddi bir hasar var, yine ameliyat olman gerekiyor. İnan, elemeyi söylemek benim için daha kolay. Talihsiz bir olay. Bana göre final adaylarından biri.'' dedi.

Meryem Kasap yaptığı açıklamada: ''Nasıl başlasam bilemiyorum. Hayatta yüzde 1 bile şans faktörü varsa benim hayatımda yok. Üst üste bir sağ bir sol dizim aynı yarışmada bir yıl arayla, tramvay gibi bir şey. Ne söyleyeyim ki başka, bu da benim şansım mı diyeyim, kaderim mi diyeyim? Bilemiyorum. İki yıl üst üste beni buraya layık gördüğünüz için teşekkürler.'' şeklinde konuştu.

SURVİVOR MERYEM KASAP KİMDİR?

1 Mayıs 1992 Trabzon doğumlu olan Meryem Kasap 3 kardeş. Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu olan genç yarışmacı 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğu elde etti ve Milli Takıma seçildi. Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalyalar kazandı. Meryem Kasap bir süredir fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lik yapıyor.

Geçtiğimiz yıl 2020 Survivor ana kadrosunda yer alan Meryem Kasap geçirdiği sakatlık sonrası yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Bu yıl yeniden gelen Meryem Kasap Survivor 2021 fragmanında 'Yarım kalan bir hesabım vardı, onu kapatmaya geliyorum.' şeklinde konuştu.