Survivor Meryem kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Meryem Kasap ne iş yapıyor, mesleği ne?
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Survivor Meryem kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Meryem Kasap ne iş yapıyor, mesleği ne?

12.01.2021 21:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:54
Survivor Meryem kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Meryem Kasap ne iş yapıyor, mesleği ne?

Survivor'da heyecan bu akşam devam ediyor. 2021 yılının ilk bölümünün dün akşam gerçekleştiği yarışmada Meryem Kasap da dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Peki Survivor Meryem kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Meryem Kasap ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer alan Meryem Kasap, Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor Meryem kimdir? İşte, Meryem Kasap hakkında detaylar...

MERYEM KASAP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Mayıs 1992 Trabzon doğumlu olan Meryem Kasap 3 kardeş. Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu olan genç yarışmacı 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğu elde etti ve Milli Takıma seçildi. Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalyalar kazandı. Meryem Kasap bir süredir fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lik yapıyor.

Geçtiğimiz yıl 2020 Survivor ana kadrosunda yer alan Meryem Kasap geçirdiği sakatlık sonrası yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Bu yıl yeniden gelen Meryem Kasap Survivor 2021 fragmanında 'Yarım kalan bir hesabım vardı, onu kapatmaya geliyorum.' şeklinde konuştu.

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