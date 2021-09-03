Survivor Merve Aydın kimdir? Merve Aydın ne zaman yarıştı?

Survivor eski yarışmacısı Merve Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Survivor'da yarışıp finale kalan ve All Star'a da katılan Merve Aydın'ın annesi Nilüfer Aydın bir süredir tedavi görüyordu. Peki, Merve Aydın kimdir?

Merve Aydın kimdir? sorusunun yanıtı gündemde yer alan haberlerin ardından araştırılan konular arasında yer aldı. Daha önce iki kere Survivor'a katılan ve başarılarıyla finale kadar kalan Merve Aydın'ın bir süredir kanser tedavisi gören annesi Nilgün Aydın hayatını kaybetti. Dün annesi için dua isteyen Aydın, birkaç saat sonra yeni bir paylaşım yaparak acı haberi verdi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Orta mesafe koşan Türk atlet Merve Aydın 800 m. açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katıldı. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra 3. oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. oldu. 2018 yılında ise Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu. Aydın, bu evliliğinden bir erkek bebek dünyaya getirdi.