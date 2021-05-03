Survivor İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı, ne konuştu? İsmail Balaban ve Gamze Atakan barıştılar mı?

Survivor'da İsmail Balaban ve nişanlısı ile ilgili gelişmeler devam ediyor. İlk olarak 27 Nisan İletişim oyununda İsmail Balaban'ın annesinin sözleri oldukça dikkat çekmişti. Bu olayın ardından Acun Ilıcalı İsmail için nişanlısı ile görüşmesine izin verdi. Peki İsmail Balaban ve Gamze Atakan ne konuştular? İsmail Balaban ve Gamze Atakan barıştı mı?

İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İsmail Balaban İletişim Oyununda annesi ile konuştu. Peki, İsmail Balaban'ın nişanlısı kimdir? İsmail Balaban nişanlısından mı ayrıldı? İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı? Survivor İsmail Balaban nişanlısı ile barıştı mı, ne konuştu? İsmail Balaban ve Gamze Atakan barıştılar mı?

İSMAİL BALABAN VE NİŞANLISI BARIŞTI MI? NE KONUŞTU?

Ümmü Gülsüm Balaban'ın oğlu İsmail Balaban'a 'Survivor'daki iletişim oyunundan sonra, "Bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." sözleri olay olmuştu. Acun Ilıcalı, Balaban'ın gözyaşlarına hakim olamamasından sonra nişanlısı Gamze Atakan'la konuşmasına izin verdi. Balaban'a ortada bir şey olmadığını söyleyen Atakan, "Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden olaylar döndü. Gülsüm anneme etraftakileri böyle şeyler söylemişler. Ben de zaten, 'İsmail zaten orada başarısıyla öne çıkacak bir insan. Bunları düşünmüyor" dedi. Ben kimseyi kötülemek istemiyorum. Bunlar gelince konuşacağımız şeyler. Bunları kafana takmanı istemiyorum. Düşündüğün gibi bir şey yok. Gülsüm anne üç gün sonra annemi arayıp, 'Nişanı atıyoruz" demiş. Kim doldurdu bilmiyorum" dedi.

Balaban ise, "Öyle bir şey düşünsem burada senin adını geçirmem. Annem nereden bunları anlayacak. Annem bunun muhakemesini yapmaz. Annem saçma bir konudan sitem edeceğini sanmıyorum. Annem sudan sebeplerden böyle bir şey demesi bana hiç mantıklı gelmiyor. Detayını annemle konuşmam lazım" karşılığını verdi. Atakan ise, "Bıraktığın Gamze'yim... Dört aydır sürekli evdeyim. Seni takip ediyorum. Yemek yemiyorsun bende yemiyorum. Seninle yatıp kalkıyorum. Kafana takacak bir olay yok. Büyük mesele yok. Seni çok seviyorum biliyorsun. Kendine iyi bak. Bunları düşünüp, kafana yorma. Yarışmana odaklan" diyerek, gözyaşlarına hakim olamadı.

İSMAİL BALABAN NİŞANLISI İLE TEKRAR GÖRÜŞTÜ MÜ?

İsmail Balaban, 2 Mayıs günü yayınlanan Survivor yeni bölümde İsmail Balaban ve nişanlısı telefonda görüştü.

Gamze Atakan (İsmail Balaban'ın nişanlısı): İyi misin

İsmail Balaban: İyi olmaya çalışıyorum.

Gamze: İyi ol.

İsmail: Dikkatli ve sakin konuşmak istiyorum.

Gamze: Biliyorum.

İsmail: Ne oldu, anlat bakalım.

Gamze: Sadece bak şu an herkesin sağlığı yerinde, bunu bil. Kimsenin bir sağlık problemi yok. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı böyle çok talihsiz bir olay oldu.

Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Orada sonra zaten ben ne olduğunu anlamadım.

Ben de birazcık, -nasıl söyleyeyim- nişanlı olduğun ortaya çıkmaz, hani nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden bir olaylar döndü.

İsmail: Ne alaka, öyle bir şey düşünmüş olsam seni yanımda götürmem. Ya da ne bileyim seninle ilgili konuşmam, anladın mı? Senin adını geçirmem.

Gamze: Ben de onun farkındayım işte ama Gülsüm anneme böyle şeyler söylemiş etraftan insanlar.

İsmail: Ne alaka ya?

Gamze: İşte

İsmail: Konu, bu mu?

Gamze: Konu bu.

İSMAİL BALABAN'IN NİŞANLISI KİMDİR?

İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan'dır. Gamze Atakan ve İsmail Balaban 2020 yılında nişanlandı. Nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı taktı.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban3 Eylül 1987'de Antalya'da doğmuş Türk güreşçidir. 1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı.

GÜREŞ KARİYERİ

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar birinciligi (Ali Gürbüz doping)

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği