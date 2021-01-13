Survivor gönüllüler kim elendi? Survivor eleme ne zaman olacak? Survivor 2021 SMS birincisi kim oldu?

Ekranların merakla takip edilen programlarından olan Survivor 2021, ünlüler ve gönüllüler olarak bu sene de heyecanlı bir yarışma oluyor. İlk haftadan çıkan tartışmalar, kurulan arkadaşlıklar büyük merak topluyor. Survivor eleme ne zaman olacak? Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 SMS birincisi kim oldu?

Survivor kim elendi sorusu ile 13 Ocak Çarşamba sabahının gündeminde yer alan konulardan. Ünlüler ve gönüllüler takımında mücadele eden yarışmacıların konseyde bir araya geldiği gecede, SMS sıralaması Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Arkadaşlarının oylaması ile potaya giden ve SMS sıralamasında en alt sıralarda yer alan bir isim Survivor hayallerine veda etti. Peki, Survivor 2021'de elenen isim kim oldu? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen mücadeleler sonrası bu haftanın ilk eleme adayları Sena ve Dora oldu. SMS birincisi seçilen Poyraz ise 3. eleme adayı olarak Reşat'ın ismini söyledi. SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Sena oldu.

Sena, izleyicilerden toplam yüzde 33 oy oranı alarak yarışmadaki hayallerine veda etti.

SURVİVOR'DA ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da gönüllüler takımında kaybedilen dokunulmazlık oyunları sonrası haftanın eleme adayları açıklandı. SMS birincisi olan Poyraz haftanın üçüncü eleme adayını seçti. Konseyde açıklama yapan Poyraz üçüncü aday olarak Reşat'ın ismini verdi. Poyraz Reşat'ın gideceğini düşünmediğini söyleyerek takım arkadaşının ismini verdiğini belirtti.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 12 Ocak tarihli ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar ilk etapta parkurda meyve tabağı ödül oyunu için karşılaştı. Ödül oyunu öncesinde avantajını kazanan takım Gönüllüler oldu. Zorlu engellerden oluşan parkurun sonunda Survivor'da yarışma bayrak yarışına gitti. Karşılıklı alınan sayılar sonrası bayrak yarışında ödülü alan takım 10-9 yapan Ünlüler takımı oldu. Böylece ünlüler hem meyve tabağı hem de hamak alma ödülünü kazandı.

SURVİVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Ödül oyununun ardından Survivor'da ilk kez eleme konseyi gerçekleşti. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yapılan SMS oylamasının sonucunu açıklayan Acun Ilıcalı, bu haftanın SMS birincisinin Poyraz olduğunu duyurdu.

SURVİVOR SENA KİMDİR?

Sena Özdemir, 2001 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Bulgaristan göçmeni olan Sena Özdemir'in babası Balıkesirli.

Lise öğrenimini Atatürk Spor Lisesi'nde tamamlayan Sena Özdemir 10 yaşından bu yana sporla ilgili. Atletizmde çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde lisanslı sporcu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.