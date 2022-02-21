Survivor Gizem kimdir? Survivor 2022 Gizem Memiç kimdir? Yeni yedek yarışmacı Gizem Memiç kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2022'nin yeni yedek yarışmacıları belli oldu. Yeni yedek yarışmacılarından birisi de Gizem Memiç oldu. Peki, Survivor Gizem kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Gizem Memiç'in hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

Gizem Memiç (d. 16 Mayıs 1990, Gaziantep), Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir. Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu.

Miss Universe 2010

Gizem Memiç, dünyanın en prestijli güzellik yarışması organizasyonu olan Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi 23 Ağustos 2010 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde temsil etti.

Miss World 2010

2010 yılında Türkiye'nin Dünya Güzellik Yarışmasındaki resmi temsilcisi olan Memiç, Çin'in Sanya kentinde yarıştı. 19 Ekim'de en iyi 40 finalistin içine girdikten sonra 22 Ekim 2010 tarihinde en iyi 20 finalist içinde yerini aldı.

Ticari Projeleri

Miss Turkey 2010 unvan sahibi olarak Amerika'da Carl's Jr. ve onun ortak şirketi Hardee's restoranlarının televizyon reklamında oynadı. Reklam, İngilizcede hem "Türkiye" hem de "hindi" sözcüklerinin karşılığı olan "turkey" sözcüğüne gönderme yapıyordu. Memiç, reklamda, beş yüz kalorinin altında olan hindili sandvici (turkey sandwich) yerken podyumda bikiniyle yürüyordu.

Katıldığı Yarışmalar

2016 - Survivor Ünlüler-Gönüllüler

2022 - Survivor All Star

SURVİVOR YENİ YEDEKLER KİMLER?

Survivor All Star ilk katılan yedek yarışmacıları aşağıdaki gibidir:

- Nisa (Gönüllüler takımı)

- Yunus Emre (Gönüllüler takımı)

- Ayşıl (Ünlüler takımı)

- Parviz (Ünlüler takımı)

Survivor yeni yedek yarışmacıların ise; Bora Edin, Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan olacağı söyleniyor.

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