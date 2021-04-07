Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede kimdir? Furkan Dede kaç yaşında, nereli?
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Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede kimdir? Furkan Dede kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede kimdir? Furkan Dede kaç yaşında, nereli?

Survivor Ekstra programında yaptığı yorumlarla dikkatleri çeken Furkan Dede izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, Furkan Dede kaç yaşında, nereli? Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede kimdir?

Survivor gündemini yorumlayan Furkan Dede, Survivor Ekstra programında yaptığı değerIendirmelerle ilgi odağı oldu. Peki,Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede kimdir? Furkan Dede kaç yaşında, nereli?

FURKAN DEDE KİMDİR?

1986 Yılında İstanbul'da dünyaya gelen Furkan Dede'yi tüm Türkiye Show TV'de Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var Mısın Yok Musun" adlı yarışma ile tanıdı. Yarışmada yaptığı yorumlar ile genel anlamda tepki çekse dahi adından söz ettirmeyi bilen isim yarışmadan 100 Bin TL ödül ile yarıldı.

Dede bu yarışmanın ardından kazandığı para ile ticarete atıldı fakat umduğunu bulamadı. Furkan Dede 2010 yılında, Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve "Var mısın Yok musun" yarışmacılarından seçilen Survivor Panama: Kızlar Erkekler yarışmasına katıldı.

Yıllar 2013'ü gösterdiğinde Acun Ilıcalı ile tekrar yolları kesişen isim TV8 ekranlarında "Oynat Bakalım" adlı komik video programında sunuculuk yaptı. Furkan Dede 2015 yılında Sinek 2'li programının da sunuculuk görevini üstlendi. Sunucu Survivor yarışmasının ekranlara geldiği dönemlerde TV8 ve TV8,5 ekranlarında ortak yayınlanan "Survivor Ekstra" programının yorumculuk yaptı.

Furkan Dede halen TV8 ekranlarında yayınlanan "Oynat Bakalım" programında sunuculuk yapıyor.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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