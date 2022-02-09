Survivor diskalifiye olanlar kimler? Survivor ihraç edilen yarışmacılar kimler? Survivor'da kimler diskalifiye oldu? Survivor kim ihraç edildi?

Survivor ihraç edilen yarışmacılar kimler merak ediliyor. Survivor All Star'da Yunus Emre ile Hikmet'in kavgası halen sürüyor. Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star 2022 sezonu 20. bölüm fragmanında eleme konseyinde söylediği "ihraç ettiğimiz yarışmacı çok Survivor'da" sözü üzerine Survivor izleyicileri Survivor diskalifiye olanlar kimler? Survivor kim ihraç edildi? Survivor ihraç edilen yarışmacılar kimler? Survivor'da kimler diskalifiye oldu? Survivor kim diskalifiye oldu? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR'DA DİSKALİFİYE OLANLAR

Pascal Nouma (2011)

Berna Canbeldek (2014)

Zafer Mete (2016)

Seda Tetik (Sağlık problemi - 2016)

Serkan Ercan (Sağlık problemi - 2016)

Ecem Karaağaç (Sağlık problemi - 2018)

Melih Özkaya (Sağlık problemi - 2018)

Fatma Günaydın (Sağlık problemi - 2020)

Erman Altıkardeş (Sağlık problemi - 2020)

Meryem Kasap (Sağlık problemi - 2020)

Cemal Hünal (Sağlık problemi - 2020)

Emin Günenç (Sağlık problemi - 2020)

SURVİVOR İHRAÇ EDİLEN YARIŞMACILAR KİMLER?

Pascal Nouma, Nihat Doğan ile yumruk yumruğa girdiği kavga sonucu Survivor 2011'den diskalifiye edildi. İşte o anlar:

Berna Canbeldek, Sahra ile yaşanan sözlü tartışmanın ardından Sahra'ya vurunca diskalifiye edildi. İşte o anlar:

Zafer Mete, Semih Öztürk'ün boğazını sıktığı için diskalifiye edildi. İşte o anlar:

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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