Survivor'da yumruklu kavga! Yasin, takım arkadaşı Hikmet'e saldırdı

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ortalık karıştı. Eleme adayı olan Yasin, ada konseyinin bitmesiyle takım arkadaşı Hikmet'in üzerine yürüdü.

YASİN, HİKMET'E TEPKİ GÖSTERDİ

Eleme adaylarının belirlediği ada konseyinin çekimleri tamamlandıktan sonra ortalık karıştı. Konseyde sinirlerine hakim olamayan Yasin, kendisine iftira attığını düşündüğü Hikmet'e "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" diyerek tepki gösterdi.

ACUN ILICALI STÜDYODAN ÇIKINCA ORTALIK KARIŞTI

Ada konseyinin çekimlerinin tamamlandığı ve Acun Ilıcalı'nın stüdyodan ayrılmak üzere olduğu anlarda ise ortalık bir anda karıştı. Mikrofonunu çıkartarak Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin, önce bağırdı daha sonra fiziki saldırıda bulundu. Survivor ekibi ise çıkan kavgayı güçlükle ayırdı.

TV8 ekranlarında ise o anlarda "Görüntüleri yayınlayamıyoruz" mesajı görüldü.

ACİL DURUM KONSEYİ DÜZENLENİYOR

Yarışmanın merakla beklenen 29. bölüm fragmanı da yayınlandı. Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, Yasin'e verecekleri cezayı açıklıyor. Yasin'in yaptıklarını doğru bulmadığını belirten Acun Ilıcalı, "Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ama bir kaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." diyor. Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Yasin'in üzüntüsü ise kameralara yansıyor.