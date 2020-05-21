Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımının adaları birleşti. Ünlüler takımından Yunus Emre, kendi kamplarına yerleşen Gönüllüler takımının bazı bölgelere girmemesi için odunlarla sınır çizerek "Buraya geçiş vizeli. Efendi olurlarsa vize veririz" dedi.

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
21.05.2020 08:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 08:18

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 82. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kamp alanlarının birleştiği yeni bölümde Gönüllüler takımı Ünlüler takımının adasına yerleşti. Ancak Yunus Emre, Gönüllüler takımı daha adaya gelmeden ormandaki bazı bölgeleri ağaçlarla kapatarak başkalarının girmesini yasakladı.

GÖNÜLLÜLER VE ÜNLÜLER TAKIMI AYNI ADADA

Yarışmanın kalan kısmında artık Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, aynı yerde Survivor hayatlarını sürdürecek. Ünlüler takımının kaldığı kamp alanının daha geniş olması nedeniyle Gönüllüler takımı bu alana taşındı. Gönüllüler yarışmacıları Survivor'ın ilk gününden bu yana kaldıkları yere son kez bakıp, eşyalarını da toplayarak Ünlüler takımının yanına gitti. Ünlüler yarışmacıları Gönüllüleri sıcak bir şekilde karşıladı.

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

YUNUS EMRE SINIR ÇİZDİ

Ancak Yunus Emre, kamp alanında odun parçalarından bazı sınırlar oluşturarak Sercan'a bu bölgelere herkesi sokmayacağını söyledi. Elindeki ağaç dallarıyla Mert'in elenmeden önce yaptığı barakanın etrafını kapatan Yunus Emre "Buraya geçiş vizeli. Efendi olurlarsa vize veririz. Mert abinin bize bıraktığı mirasta oturmalarını istemiyorum. Öyle bir şey yaparlarsa çileden çıkarım. Orası Sercan abi ve bana geldi. Deniz manzaralı en güzel yeri de kendimize ayırdık. Hassas olmazlarsa hassaslaştıracağım. Kötü kokular geliyor burnuma" dedi.

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

ÖNCE TEPKİ GÖSTERDİ SONRA SARILDI

Yarışmaya sonradan dahil olan Yunus Emre, geçtiğimiz aylarda iki takımın güçlerinin eşit olması için Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçmişti. Yunus Emre'nin sınırları çizip tepki gösterdiği Gönüllüler takımı yarışmacılarını sarılarak karşılaması da dikkat çekti.

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Magazin
Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Magazin
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Magazin
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Magazin
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Magazin
Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Magazin
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu
Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor
Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Ferdi Tayfur Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Bursa Futbol Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 08:18:07. #1.14#
title