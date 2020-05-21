Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımının adaları birleşti. Ünlüler takımından Yunus Emre, kendi kamplarına yerleşen Gönüllüler takımının bazı bölgelere girmemesi için odunlarla sınır çizerek "Buraya geçiş vizeli. Efendi olurlarsa vize veririz" dedi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2020, dün akşam 82. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kamp alanlarının birleştiği yeni bölümde Gönüllüler takımı Ünlüler takımının adasına yerleşti. Ancak Yunus Emre, Gönüllüler takımı daha adaya gelmeden ormandaki bazı bölgeleri ağaçlarla kapatarak başkalarının girmesini yasakladı.

GÖNÜLLÜLER VE ÜNLÜLER TAKIMI AYNI ADADA

Yarışmanın kalan kısmında artık Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, aynı yerde Survivor hayatlarını sürdürecek. Ünlüler takımının kaldığı kamp alanının daha geniş olması nedeniyle Gönüllüler takımı bu alana taşındı. Gönüllüler yarışmacıları Survivor'ın ilk gününden bu yana kaldıkları yere son kez bakıp, eşyalarını da toplayarak Ünlüler takımının yanına gitti. Ünlüler yarışmacıları Gönüllüleri sıcak bir şekilde karşıladı.

YUNUS EMRE SINIR ÇİZDİ

Ancak Yunus Emre, kamp alanında odun parçalarından bazı sınırlar oluşturarak Sercan'a bu bölgelere herkesi sokmayacağını söyledi. Elindeki ağaç dallarıyla Mert'in elenmeden önce yaptığı barakanın etrafını kapatan Yunus Emre "Buraya geçiş vizeli. Efendi olurlarsa vize veririz. Mert abinin bize bıraktığı mirasta oturmalarını istemiyorum. Öyle bir şey yaparlarsa çileden çıkarım. Orası Sercan abi ve bana geldi. Deniz manzaralı en güzel yeri de kendimize ayırdık. Hassas olmazlarsa hassaslaştıracağım. Kötü kokular geliyor burnuma" dedi.

ÖNCE TEPKİ GÖSTERDİ SONRA SARILDI

Yarışmaya sonradan dahil olan Yunus Emre, geçtiğimiz aylarda iki takımın güçlerinin eşit olması için Gönüllüler takımından Ünlüler takımına geçmişti. Yunus Emre'nin sınırları çizip tepki gösterdiği Gönüllüler takımı yarışmacılarını sarılarak karşılaması da dikkat çekti.