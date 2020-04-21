Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin'in cezaları ne oldu? Yasin ve Barış diskalifiye oldu mu? 20 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?
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kavga, Güncel

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin'in cezaları ne oldu? Yasin ve Barış diskalifiye oldu mu? 20 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

20 Nsan akşamı yeni bölümü ile yayınlanan Survivor'da Gönüllüler takımından Yasin ve Barış oyun esnasında kavga etti. Peki, Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin'in cezaları ne oldu? Yasin ve Barış diskalifiye oldu mu? 20 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte merak edilen soruların yanıtları…

21.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:44
Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin'in cezaları ne oldu? Yasin ve Barış diskalifiye oldu mu? 20 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020 dün akşam 52. bölümüyle ekrana geldi. Göz kamaştırıcı bir malikanede konaklamak için kıyasıya yarışan yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Aynı takımda yarışan Barış ve Yasin, oyunun sonlarına doğru bir anda gerginlik yaşayarak kavga etti. Kavga sonrası izleyiciler Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin'in cezaları ne oldu? Yasin ve Barış diskalifiye oldu mu? 20 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

YASİN OBUZ İLE BARIŞ MURAT YAĞCI KAVGA ETTİ

Yasin Obuz ile Barış Murat Yağcı, villa ödülü oyunu sırasında birbirine girdi. Barış'ın Ünlüler takımından Mert Öcal'a karşı kaybettiği sayı sonrası; oyun sırasında zaten tartışma yaşayan ikili, bu kez sinirlerine hakim olamadı. Takım arkadaşlarının sakinleştirmeyi başaramadığı ikilinin öfkesi uzun süre bitmedi. Birbirinin üzerine yürüyen yarışmacılar, itiş kakış esnasında sert müdahalelerde bulundu. Survivor'a damga vuran kavgaya, Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı.

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin'in cezaları ne oldu? Yasin ve Barış diskalifiye oldu mu? 20 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

İHRAÇ CEZASI ALDILAR

Yasin yumruklarını sıkarken, Barış'ın da takım arkadaşına yönelik "İnsanlar tutuyor diye yap şovunu. Gelmezsen adam değilsin" dedi. Ilıcalı iki yarışmacıyı da ödül oyunundan ihraç etti.

"SİZİ KAYBETMEK İSTEMEM"

Kavga sonrası konuşan Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaşanan bu kavgayla ilgili kararlarını açıklayacaklarını söyledi. Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Bu sezon ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Gerginliğe belli ölçüde anlayışla karşılaşıyoruz ama böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Tansiyon yüksek olduğu için ikinize de nedenini sormak istemiyorum. Şu anda sakin olacağınıza dair ikinizden de söz aldım. Ancak bunun değerlendirmesini yapacağız. Şu an için aldığımız karar Yasin ve Barış, bu oyundan ihraç edildiniz. Ekibimiz sizi ayrı yerlere götürecek. Oyunun kalanında yarışmayacaksınız. Riske girmek istemiyoruz. İki dakika içerisinde 3 aylık emeğinizi kaybolmasını istemeyiz. Sizi kaybetmek istemem."

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