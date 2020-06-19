Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
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Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı

Büyük SMS oylamasının yapıldığı ada konseyinde hayatıyla ilgili itirafta bulunan Cemal Can, değerini bilmediği insanlardan bahsederken gözyaşlarına boğuldu. Cemal Can'ın ağlamasına dayanamayan Acun Ilıcalı ise "Anlatmak zorunda değilsin" diyerek yarışmacıyı sakinleştirmeye çalıştı.

19.06.2020 07:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 07:58

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2020'de yarışmacılar ada konseyinde hayat hikayelerini anlattı. Survivor'daki toplu SMS oylaması sırasında Acun Ilıcalı'nın söz verdiği Cemal Can Canseven, İzmir'de başlayıp İstanbul'a taşınan hayat hikayesini anlatırken ağlamaya başladı.

"ÜZÜLECEKSEN ANLATMAK ZORUNDA DEĞİLSİN"

Hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğulan Cemal Can, zaman zaman konuşamadı ve 'Yapamıyorum' dedi. Acun Ilıcalı ise "Seni çok üzecekse anlatmak zorunda değilsin. Seni rahatsız etmeyecek taraflarını anlatabilirsin" şeklinde konuştu.

Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı

"3 AYDA 15 KİLO VERDİM"

1995 yılında İzmir'de dünyaya gelen Cemal Can Canseven'in çocukluğu Foça-Karşıyaka arasında geçti. Çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu dile getiren Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. 3 ayda 15 kilo verdim ve bana öz güven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi. Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı" dedi.

Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı

"AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI"

İstanbul'daki eski dostlarına zamanında yeterince değer vermediğini itiraf eden Cemal Can bunları anlatırken duygularına hakim olamadı. Ağladığı için zaman zaman konuşmasına ara vermek zorunda kalan Cemal Can'a takım arkadaşları Nisa ve Yasin destek oldu. Sözlerine devam eden Cemal Can, şunları söyledi: "Çok değişik insanlarla tanıştım. Onlara karşı güzel bakamamışım olabilirim. Onlar beni üzmüş olabilirler. Fakat hayatımı ilerletmemde bana fikir veren insanlar oldu. Şimdi döndüğümde 'İyi ki o insanlar hayatıma girdi' diyebiliyorum. Fakat o zaman demediğim için pişmanlık duyuyorum. Şu an geriye baktığımda, o insanların o zaman değerini bilmek gerekiyormuş. Kendime kızgınlığım bu yüzden. Buraya gelmeden önce bir çoğuyla görüşmüyordum. Ama Survivor'daki dönemim boyunca değerlerini çok iyi anladım. Buradan çıktıktan sonra hayatıma değişik bir yön vereceğim. Dışarıdaki insanların değerini bilmemi sağladı burası"

Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı

"SURVIVOR KARAKTERİNE BENZER BİR KARAKTERİM YOK"

Survivor'ın çocukluk hayali olduğunu anlatan Cemal Can, "Yeri geldi düştüm ama baktığımda 'İyi ki düşmüşüm' dediğim oldu. Burası da çocukluk hayallerimden biriydi. Belki dışarıdan Survivor karakterine benzer bir karakterim yok. Ama içimde farklı bir duygular vardı onları yaşatmak istiyordum. Takım sporu yapmak istiyordum ama hep eğitime yöneltildim. Burada bu duyguları yaşama fırsatım oldu" şeklinde konuştu.

Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı

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