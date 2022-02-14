Survivor Atakan ve Ögeday kardeş mi, akraba mı? Survivor All Star Ögeday ve Atakan Işıktutan kardeş mi, yakınlığı nedir? Atakan ne dedi?

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SURVİVOR ATAKAN VE ÖGEDAY KARDEŞ Mİ, AKRABA MI, YAKINLIĞI NEDİR?

Survivor All Star son fragmanda Atakan Işıktutan, Ögeday ile kardeş gibi büyüdüğünü söyledi. Ardından "Tek bildiğim şey Ogeday'la büyüdüğüm. Aynı annenin elinden Yemek yedik. Beraber yattık kalktık, ömrümün sonuna kadar bunu asla unutmayacağım. " açıklamasını yaptı. Bunun akabinde izleyiciler Atakan ve Ögeday kardeş mi, akraba mı merak etti. Atakan Ögeday'la birlikte kardeş gibi büyüdüğünü belirtti. İkili akraba mı bilinmiyor. Fakat iki ismin de küçük yaşlardan itibaren yüzme ile ilgilendiği bilinmektedir. İkilinin çok yakın arkadaş olduğu biliniyor.

SURVİVOR ATAKAN KİMDİR?

Survivor All Star'a geçtiğimiz günlerde yedek yarışmacılardan giren Atakan Işıktutan, 15 Aralık 1994'te İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Atakan Işıktutan'ın memleketi Rize'dir. 2016'da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Işıktutan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı.

4 yaşında yüzmeyle tanışan Işıktutan, o günlerden sonra sporu da hayatından çıkaramadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013'te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018'de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası'nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

SURVİVOR ÖGEDAY KİMDİR?

Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı.

Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday grek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı. Hatta bir ara liderlik yaptığını bile söyleyebiliriz. Yaşının küçük olmasına rağmen birçok kişiden daha çok olgun davranışlarda bulunan Ogeday iki kez bireysel dokunulmazlık oyununda da birinci olarak dokunulmazlık kolyesini taktı. Oyunlarda mutlaka oynatılan Ogeday genellikle parkurlardaki başarısından sonra en çok kardeşine armağan ediyor.

1992 yılında doğan ve büyüyen Ogeday Girişken üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi' nde tamamladıktan sonra Fenerbahçe spor kulübünün kürek sporunda kürek takımında yer alarak milli olmayı da başarmıştır. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda bizleri en güzel şekilde temsil ederek milli takımı adına oldukça mücadele verdi. ve yarışmayı 8. sırada tamamlayarak ülkemizi gururlandırdı.

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