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Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başladı! 3 kadın yarışmanın adı konuşulmaya başlandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor,2022'de All Star ile izleyiciyle buluşacak. Yavaş yavaş kadronun belirlediği yarışmaya Barış Murat Yağcı'nın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da dahil olduğu da ileri sürüldü.

TV8 ekranında yayınlanacak olan Survivor All Star 2022'nin kadrosu oluşmaya başlıyor. Eski sezon yarışmacılarından oluşacak olan kadrodaki ilk yarışmacı Survivor 2020'nin ikincisi Barış Murat Yağcı oldu.

KADIN YARIŞMACILAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen, yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü. Kalaycıoğlu henüz iddia için bir açıklama yapmazken iki yarışmacının daha adı anılmaya başlandı.

Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başladı! 3 kadın yarışmanın adı konuşulmaya başlandıAleyna Kalaycıoğlu

İddialara göre Survivor 2016 yılında yarışan Gizem Kerimoğlu ve 2014, 2015, 2018 yıllarında yarışan Merve Aydın All Star kadrosunda yer alacak.

Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başladı! 3 kadın yarışmanın adı konuşulmaya başlandıGizem Kerimoğlu

Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başladı! 3 kadın yarışmanın adı konuşulmaya başlandıMerve Aydın

Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı Barış Murat Yağcı olacakSurvivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı Barış Murat Yağcı olacak

Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başladı! 3 kadın yarışmanın adı konuşulmaya başlandı
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Survivor All Star'ın kadrosu şekillenmeye başladı! 3 kadın yarışmanın adı konuşulmaya başlandı - Haberler Magazin
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