Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Survivor yeni sezon yarışmacıları belli oldu mu?

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SURVIVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı'nın ünlüler-gönüllüler formatında ekrana getirdiği Survivor 2021 9 Ocak'ta seyirci karşısına çıkmıştı. All Star konseptinde olacak Survivor 2022'nin ne zaman başlayacağına ilişkin henüz net bir tarih belirtilmedi. Ancak geçtiğimiz yıllara bakıldığında yarışmanın ocak ayının sonunda ya da şubat ayının başında başlaması bekleniyor.

SURVİVOR 2022 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, AcunMedya Akademi'de öğrencilerle bir araya geldi. Program çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosunun belli olduğunu belirtirken, "Pazartesi ya da salı muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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