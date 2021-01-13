Survivor 2021 kim elendi? Acun Ilıcalı açıkladı! SMS birincisi belli oldu...Kim gitti?

Survivor'dan 2021 kim elendi sorusu son bölümde yanıtını buldu. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'in ilk eleme heyecanı ile 12 Ocak akşamı izleyici karşısına çıkan 4. bölümünde yaşandı. Survivor'da salı gecesi üçüncü eleme adayı olan Reşat, Sena ve Dora arasında gerçekleşen eleme oylaması sonrası adaya veda eden isim duygusal anlar yaşadı. Kim gitti

Survivor 2021'de ilk hafta elenen isim yapılan oylama sonrası belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'de oynanan ödül oyununu 10-9 ünlüler takımı kazandı. Ödül oyununun ardından Survivor'da toplanan ada konseyinde Reşat, Dora ve Sena arasında yapılan oylama sonuçlarını Acun Ilıcalı duyurdu. 1. hafta SMS sıralamasına göre Survivor'dan elenen ilk isim Sena oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen mücadeleler sonrası bu haftanın ilk eleme adayları Sena ve Dora oldu. SMS birincisi seçilen Poyraz ise 3. eleme adayı olarak Reşat'ın ismini söyledi. SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Sena oldu.

Sena, izleyicilerden toplam yüzde 33 oy oranı alarak yarışmadaki hayallerine veda etti.

SURVİVOR'DA ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da gönüllüler takımında kaybedilen dokunulmazlık oyunları sonrası haftanın eleme adayları açıklandı. SMS birincisi olan Poyraz haftanın üçüncü eleme adayını seçti. Konseyde açıklama yapan Poyraz üçüncü aday olarak Reşat'ın ismini verdi. Poyraz Reşat'ın gideceğini düşünmediğini söyleyerek takım arkadaşının ismini verdiğini belirtti.

Survivorda kim elendi İşte SMS sıralamasına göre Survivordan elenen isim ve son bölümde yaşananlar

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 12 Ocak tarihli ekranlara gelen bölümünde yarışmacılar ilk etapta parkurda meyve tabağı ödül oyunu için karşılaştı. Ödül oyunu öncesinde avantajını kazanan takım Gönüllüler oldu. Zorlu engellerden oluşan parkurun sonunda Survivor'da yarışma bayrak yarışına gitti. Karşılıklı alınan sayılar sonrası bayrak yarışında ödülü alan takım 10-9 yapan Ünlüler takımı oldu. Böylece ünlüler hem meyve tabağı hem de hamak alma ödülünü kazandı.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ AÇIKLANDI

Ödül oyununun ardından Survivor'da ilk kez eleme konseyi gerçekleşti. Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımında yapılan SMS oylamasının sonucunu açıklayan Acun Ilıcalı, bu haftanın SMS birincisinin Poyraz olduğunu duyurdu.

SUVİVOR SENA KİMDİR?

Sena Özdemir, 2001 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Bulgaristan göçmeni olan Sena Özdemir'in babası Balıkesirli .

Lise öğrenimini Atatürk Spor Lisesi'nde tamamlayan Sena Özdemir 10 yaşından bu yana sporla ilgili. Atletizmde çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde lisanslı sporcu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

Survivor 2021'in ilk eleme adayı Sena Özdemir'in ıssız adadaki macerasına devam edip edemeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.