Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda eden isim oldu
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Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda eden isim oldu

20.01.2021 07:26 | Son Güncelleme: 20.01.2021 07:52

Survivor 2020'in dün akşam yayınlanan bölümünde eleme potasına kalan İlayda, Öykü Çelik, Dora ve Sancakay'dan bir favori yarışmacı adaya veda etti. Elenen isim, veda konuşmasında "Karakterimden ödün vermeden yarıştım. İnşallah devam edecek olan arkadaşlar da karakterlerinden ödün vermez" diyerek gönderme yaptı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021, dün akşam 9. yeni bölümüyle ekrana geldi. Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında ödül oyunu oynandı. Oyunda skor 9-9'a gelinde bayrak yarışı yapıldı. Zorlu mücadelenin sonunda kazanan ise ünlüler oldu. Ödülün tadını çıkaran yarışmacılar, sosisli sandviçin sahibi oldu.

İSMAİL BALABAN VE POYRAZ BİRİNCİ OLDU

Survivor'ın ikinci haftasında ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda eşitlik sağladı. İki takım da birer kez dokunulmazlığı kaybedince ada konseyinde ünlüler ve gönüllüler için SMS halk oylaması yapıldı. Acun Ilıcalı konseyde oylama sonuçlarını açıkladı. Ünlülerde SMS oylamasında en fazla oyu alan yarışmacı İsmail Balaban olurken, gönüllülerde SMS birincisi ise Poyraz oldu.

Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda eden isim oldu

YARIŞAMAYA VEDA ETTİ

Survivor 2021'de eleme kalan İlayda, Öykü Çelik, Dora ve Sancakay arasında en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacının Sancakay olduğunu açıkladı.

Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda eden isim oldu

"İNŞALLAH KALANLARDA KARAKTERİNDEN ÖDÜN VERMEDEN YARIŞIR"

Elendiğini öğrenince büyük bir şok yaşayan Sancakay, veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Herkes kalbinin ekmeğini yer. Buraya geldiğimde takımı birleştirmek için harekete ettiğimde ve karşı takımla konuştuğum için sürekli eleştirildim. Beni yazma nedenlerini duyduğumda ise kendimle gurur duydum. Karakterimden ödün vermeden yarıştım. İnşallah bundan sonra devam edecek olan arkadaşlar da benim gibi karakterlerinden ödün vermeden yarışırlar. İnşallah bu öğüdüme göre yarışırlar ve buradan elendikten sonra da rahatça aynaya bakabilirler. "

Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda eden isim oldu

ACUN ILICALI: DAHA ÇOK KALMANI İSTERDİM

Sancakay'ın elenmesine şaşıran Acun Ilıcalı ise "Daha çok kalmanı isterdim. Erken vedalar beni hep çok üzüyor. Ama ben de biraz şaşırdım bu akşam" ifadelerini kullandı.

Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda eden isim oldu
Survivor 2021'in iddialı yarışmacısı adaya veda eden isim oldu
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