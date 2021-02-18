Survivor 2021'in 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?
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Survivor 2021'in 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

18.02.2021 07:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 07:19
Survivor 2021'in 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor 2021'de 18 Şubat Perşembe (bugün) ekranlarda olacak 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Gerilim ve rekabetin hat safhada olduğu fragmanda ödül oyununu kim kazanacak? Survivor 2021'in 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

TV8 kanalının en çok izlenen programlarından biri olan Survivor 2021 Ünlüler Gönüller 30. bölüm fragmanında ödül esnasında renkli görüntülere sahne oluyor. Ünlüler ve Gönüllüleri heyecanlandıran büyük bir sürpriz ele gelen Acun Ilıcalı kahvaltı ve öğle yemeğini yemediğini belirterek ödülün çıtasını yükseltiyor. Peki, Survivor 2021'in 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor 2021'in 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

SURVİVOR 2021'IN 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Dünya'nın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor 2021'de gerilim, eğlence, sürpriz, heyecan ve mücadelenin bir arada olduğu yeni bölümü ile 18 Ocak Perşembe akşamında izleyicileriyle buluşacak.

SURVİVOR 2021'IN 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Survivor 2021'in 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?

TV8 ekranının rekor kıran yarışması Survivor 2021'de bu akşam ödül oyunu oynanacak. Uzunve çamurlu parkurun ardından bakalım Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor 2021'in 30. bölüm fragmanı yayınlandı! Ödül oyununu kim kazanacak?
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